Įspūdingą smūgį atlikęs H.Rune nutraukė S.Tsitsipo pergalių seriją

Puikią pergalę aštuntfinalyje iškovojo danas Holgeris Rune (ATP-13). Gražius epizodus kūręs tenisininkas 6:4, 6:4 įveikė graiką Stefaną Tsitsipą (ATP-9) ir nutraukė varžovo 7 laimėtų mačų seriją. H.Rune apskritai pirmą kartą karjeroje žaisdamas ant kietos dangos po atviru dangumi nugalėjo varžovą iš pirmojo dešimtuko. Prieš tai danas buvo pralaimėjęs visus 9 tokius mačus.

Point of the day from Holger Rune.



He hits this back tweener lob while facing break points against Stefanos Tsitsipas.



Saves 2 bps and holds for 5-3 in set 2.



pic.twitter.com/Tf6pJzB6sK