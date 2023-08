Įspūdingą pasiūlymą priėmęs Neymaras oficialiai keliasi rungtyniauti į Saudo Arabiją

„Esu čia, Saudo Arabijoje, aš „Hilali“, – skelbiama šalia vaizdo įrašo, kuriame prisistato pats Neymaras.

Neymaras pasirašė dvejų metų daugmaž 300 mln. eurų vertės kontraktą. Su įvairiais bonusais ir priedais suma gali pasiekti ir 400 mln.

Saudo Arabijos klubas PSG sumokės, kaip skelbiama, apie 90 mln. eurų už brazilą.

31-erių metų futbolininkas nerungtyniavo nuo kovo mėnesio, kai jam buvo atlika operacija.

Neymaras į Paryžių iš Barselonos klubo persikėlė 2017 metais net už 220 mln. eurų perėjimo mokestį.

Į Saudo Arabijos klubus šiemet išvyksta daug garsių futbolo vardų. „Al Hilal“ gretose jau žaidžia tokie žaidėjai kaip Kalidou Koulibaly, Rubenas Nevesas ar Sergejus Milinkovičius-Savičius.

Official, confirmed. Neymar Jr joins Al Hilal on $300m package record salary in two years, no option to extend 🚨🔵🇸🇦



Salary could go up to potential $400m total until 2025 based on add-ons & commercial deals.



Deal completed by his father Neymar Pai and super agent Pini Zahavi. pic.twitter.com/M3YDaFsWQ0