Įspūdinga: Maxas Holloway paskutinę kovos sekundę nokautavo varžovą

Į aukštesnę svorio kategoriją iš puslengvio svorio antrą kartą per UFC karjerą perėjęs M.Holloway kovoje dėl „blogiausio močkrušio“ (angl. BMF) titulo paskutinę penktojo raundo sekundę dešinės rankos smūgiu nokautavo dviejų iš eilės pergalių seriją turėjusį ir artį pretendento į lengvo svorio kategorijos čempiono titulą statuso buvusį 35-erių metų tautietį Justiną Gaethje (25-5).

Antrajame raunde M.Holloway atliko įspūdingą spyrį iš apsisukimo ir paskutinėmis raundo sekundėmis greičiausiai sulaužė J.Gaethje nosį. Dėl iš nosies tekančio kraujo, J.Gaethje buvo sunku kvėpuoti ir jis turėjo didelių problemų. Antrajame raunde M.Holloway dūrė J.Gaethje į akį ir šalia gausiai kraujuojančios nosies, J.Gaethje turėjo išsimirksėti. M.Holloway kamps nenorėjo, kad jis įsiveltų į „laukines“ muštynes, tačiau raundo pabaigoje abu kovotojai turėjo savų gerų momentų.

Nors pirmieji trys raundai buvo gana artimi, tačiau prieš ketvirtąjį, J.Gaethje kampas teigė, jog būtinai reikia laimėti ketvirtąjį ir penktąjį raundus. Klinčo metu smūgiu dešine ranka J.Gaethje sugebėjo pasiųsti M.Holloway ant žemės, tačiau pastarasis kovotojas sugebėjo atsitiesti ir kova vėl vyko stovėsenoje. Visgi likus mažiau nei minutei iki raundo pabaigos, M.Holloway pradėjo itin daug mirksėti ir turėjo bėdų su akimis.

Penktojo raundo pabaigoje M.Holloway ir J.Gaethje įsivėlė į „laukines“ muštynes, kurios pasibaigė įspūdingai: likus vos sekundei iki kovos pabaigos J.Gaethje po M.Holloway smūgio dešine ranka krito į nokautą ir M.Holloway šventė įspūdingą pergalę.

Po kovos M.Holloway ir J.Gaethje rodė didelę pagarbą vienas kitam.

„Pirmas dalykas – J.Gaethje yra tikras „blogiausias močkrušys“. Jis negalėjo nieko laimėti, tačiau rizikavo labai daug kuo, tačiau suteikė man šansą“, – sakė M.Holloway.

Tuomet M.Holloway į kovą iškvietė dabartinį puslengvio svorio kategorijos čempioną Ilia Topuria ir teigė, kad jis „bijo pasirašyti sutartį“. Galiausiai M.Holloway prakalbo ir apie lengvo svorio kategorijos čempioną Islamą Machačevą.

„Islamas garsėja titulų gynyba prieš puslengvio svorio kategorijos kovotojus. Aš esu čia“, – sakė M.Holloway. „Bet koks svoris, aš esu gladiatorius. Kad ir kas būtų kitas, pasirašysiu sutartį. Noriu 600 tūkst. premijos, tai tikrai buvo „geriausia vakaro kova“ bei „geriausias vakaro nokautas“.

