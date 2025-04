Įsiutęs keturiskart pasaulio snukerio čempionas sviedė rutulį ir sensacingai krito jau pirmajame rate

Keturiskart pasaulio čempionas jau pagrindinio etapo starte 8:10 krito prieš tautietį Beną Woollastoną (44). Tai buvo 3-ia B. Woollastono pergalė prieš M. Selby per 7 tarpusavio dvikovas.

M. Selby beveik visą susitikimą vijosi varžovą. Daugkartinis čempionas trumpai pirmavo tik po pirmosios (1:0) ir devintosios (5:4) partijų. 13-oje partijoje M. Selby po nesėkmingo smūgio taip susinervino, kad sviedė geltoną rutulį ir greitai paliko areną. Po to momento jis varžovo taip ir nepavijo.

Ronnie O’Sullivan provides an insight into Mark Selby’s frustrations possibly being due to bedding in a new tip 🎙️#WorldChampionship pic.twitter.com/fsM5hIM7id