Iš Vilkyčių kartą su greitąja išvažiavusi greičiausia šalies autokroso lenktynininkė Indrė Zatorskytė sieks revanšo

Sportininkė jau ruošiasi antram sezono etapui, kuris kartu su Europos automobilių kroso čempionato etapu birželio 8-9 dienomis įvyks Vilkyčių automobilių sporto komplekse.

Indrė Zatorskytė automobilių sporte atsirado gana netikėtai. Kartą pamačiusi „bulių kautynių“ varžybas ji nusprendė sudalyvauti čia vykstančiuose autokroso važiavimuose. 2017-aisiais mergina tam nusipirko „Ford Ka“ automobilį.

Po kurio laiko ir čia pasiektų pergalių ji suprato, kad nei ši lyga, nei turimas automobilis didelių perspektyvų neteikia, todėl įsigijusi „Honda CRX“ ji startavo regioninėse C lygos autokroso varžybose Aukštaitijoje ir Žemaitijoje, kur konkurencijos buvo jau gerokai daugiau. Ten ji savo pajėgumą taip pat įrodė ir po kelių sezonų žengė dar pora laiptelių aukščiau – naujai pasigamintu „Honda Civic“ startavo Lietuvos automobilių kroso čempionate.

REKLAMA

REKLAMA

„Kadangi mano tikslas yra ne rinkti taures, kur jas galima lengvai rinkti, o važiuoti su už mane stipresniais dalyviais, nusprendžiau pasiruošti mašiną aukščiausiai lygai. Be to, Lietuvos čempionate ir trasos yra geresnės, kuriose lenktyniauti yra gerokai maloniau. Taip pat čempionate ir kitų dalyvių požiūris į oponentus yra rimtesnis – čia varžovai labiau gerbia vienas kitą. To sportinio etiketo žemesnėse lygose kartais šiek tiek pritrūksta“, - sakė lenktynininkė.

REKLAMA

Indrę Zatorskytę pagrįstai galima vadinti greičiausia šalies autokroso lenktynininke, o šiame sezone, kaip ir pastaruosius du sezonus, ji apskirtai vienintelė dama prie sportinio kėbulinio automobilio vairo. Anot šiaulietės, lenktyniauti vyrų gretose iš pradžių buvo šioks toks iššūkis, kadangi ne kiekvienas vyras galėdavo susitaikyti su tuo, jog jį lenkia moteris. Dėl to kartais kildavo ir ne visai sportinių kontaktų.

Galiausiai Indrės Zatorskytės kovingumas ir pasiekti laimėjimai leido jai įsitvirtinti tarp greičiausių dalyvių savo klasėje, o oponentai dabar į starte greta stovinčią varžovę jau žiūri su pagarba.

REKLAMA

REKLAMA

„Kai mano „Honda CRX“ mašina buvo rožinės spalvos, tai toks jausmas, kad ta spalva vaikinams buvo tarsi raudona spalva koridos buliams. Suprantu, kad vyrams ego kartais

galbūt ir neleidžia pripažinti merginos pranašumo, bet pastaruoju metu jau jaučiu, kad esu laikoma lygiaverte varžove. Ir automobilis dabar juodas, tai gal mažiau provokuoja juos“, – juokėsi Indrė Zatorskytė.

Šių metų sezonui Indrė Zatorskytė ruošėsi itin atsakingai, tačiau dėl mažo dalyvių skaičiaus pirmasis etapas Gargžduose jos klasėje neįvyko. Antrame sezono etape Vilkyčiuose ji tikisi sulaukti didesnio būrio 1600 klasės varžovų, tačiau jei ir šįkart klasė nesusidarys, Indrė Zatorskytė Vilkyčiuose vis tiek startuos. Ji ketina prisijungti prie galingesnės 2000 klasės ir ten bandyti kovoti su techninį pranašumą turinčiais varžovais.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Vilkyčiuose dalyvausiu tikrai ir nesvarbu, ar savo, ar galingesnėje klasėje. Vilkyčiai man asmeniškai yra geriausia trasa, kokioje kada nors esu važiavusi. Ten į posūkį gali važiuoti maksimaliai greitai ir nebijoti, kad pataikysi į duobę ir dėl jos apsiversi. Danga šios trasos yra ideali ir tai didžiulis komplimentas šios trasos šeimininkams. Ne veltui tai yra prestižinė trasa, kurioje vyksta Europos čempionato etapas. O šie etapai tikrai nevyksta bet kur.

REKLAMA

O ar klasė bus 1600, ar 2000, tikrai manęs negąsdina. Kaip tik lenktyniaujant su varžovais, kurie turi galingesnius automobilius, įgausiu daugiau patirties. Būtent tai yra mano tikslas“, – kalbėjo Indrė Zatorskytė.

Tie, kurie automobilių krosą seka jau ne pirmus metus, o 2022-aisiais metais stebėjo Lietuvos automobilių kroso čempionato etapą būtent Vilkyčiuose, puikiai prisimena avariją, į kurią pateko Indrė Zatorskytė. Tuomet ji po kontakto su oponentu rėžėsi atitvarus.

REKLAMA

Kuomet prie jos pribėgo teisėjai ir atidarė automobilio duris, pirmas klausimas, kurio trasos personalo paklausė lenktynininkė - „Ar žiauriai sudužo mašina?“ Tąkart lenktynininkė trasą paliko su greitąja, o guldant ją ant neštuvų tūkstantinė žiūrovų minia ją išlydėjo su tokiomis ovacijomis, kokios Vilkyčių komplekse aidi tikrai ne dažnai.

Avarijos vaizdo įrašą ir akimirkas po šio incidento bei žiūrovų palaikymo šūksnius pamatyti ir išgirsti galima šiame vaizdo įraše, kurį užfiksavo Indrės Zatorskytės automobilyje įrengta kamera.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Lenkiau varžovą ir jau buvau įlindusi daugiau nei puse automobilio, kai varžovas mane pradėjo sukti. Ir trenkiausi su priekiu į šlaitą. Kaip vėliau išsiaiškinome pagal duomenis, į šlaitą trenkiausi 118 km/val. greičiu, o aš dar akceleratorių spaudžiau, nes naiviai tikėjausi, kad dar „ištrauksiu“. Iš pradžių galvojau, kad tik susimušiau koją, bet kitą dieną paaiškėjo, kad sužeistas kulnas. Smūgio metu dugno apsauga taip susiplojo, kad palindo po akceleratoriumi ir trenkė man į kulną. Reikėjo savaitę su ramentu pavaikščioti, bet atsistačiau.

REKLAMA

Pamenu, kaip žiūrovų su ovacijomis buvau išlydėta iš trasos, kai mane krovė į GMP automobilį. Šiaip Vilkyčiuose renkasi patys geriausi autokroso fanai. Po to gavau labai daug žinučių net iš nepažįstamų žmonių su palaikymo žodžiais, su linkėjimais kuo greičiau reabilituotis ir grįžti į trasą“, – prisiminė Indrė Zatorskytė.

Nors kai kada po rimtų avarijų lenktynininkai sudvejoja ar tęsti karjerą, tačiau Indrė Zatorskytė – ne iš tokių. Jau kitą dieną ji ieškojo naujo automobilio kėbulo, o galiausiai apsisprendė remontuoti tą patį ir jau kitose varžybose iškovojo etapo nugalėtojos vardą.

REKLAMA

„Kadangi man saugos lankus į automobilį dėjo Gražvydas Kiela, jis padarė lankų konfigūraciją aukštesnio lygio nei yra minimaliai reikalaujama – atvedė vamzdžius iki pat lonžeronų. Būtent tai leido išvengti didesnių kėbulo deformacijų. Sutvarkėme tą patį automobilį, nors iš pradžių, dar net nespėjus išardyti automobilio defektavimui, jau važiavau pirkti kitą kėbulą. Bet paaiškėjo, kad tvarkyti galima ir tą patį. Viską sutvarkėme per dvi savaites.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Iki Vilkyčių avarijos čempionate buvau pirma, kitame etape laimėjau pirmą vietą ir galiausiai sezoną vis tiek pavyko pabaigti trečioje metinės įskaitos vietoje“, - kalbėjo lenktynininkė.

Dėl kitų sveikatos problemų 2023-iųjų metų sezoną praleidusi Indrė Zatorskytė sako, kad šiemet ji sieks suvesti sąskaitas su Vilkyčių trasa, kurioje 2022-aisiais metais teko patirti minėtą skaudžią avariją.

„Šių metų sezonui ruošiausi iš anksto, kad nereikėtų visko daryti paskutinę akimirka. Prieš sezoną dar aplankiau porą mokyklų, kur moksleiviams parodžiau savo automobilį, supažindinau su lenktynininkės gyvenimu ir technika. Patį automobilį šiemet atnaujinau – perdažiau, sudėjau naują kėbulo apdailą, atnaujinau amortizatorius, uždėjau naujas padangas. Žinoma, viso to nebūtų be mano partnerių pagalbos, kurie tiki mano ambicijomis, palaiko ir prisideda prie lenktynių programos įgyvendinimo.

REKLAMA

Dabar vėl grįžtu į Vilkyčius ir pažiūrėsime, ar aš įveiksiu šią trasą, ar trasa vėl įveiks mane. Turiu nesuvestų sąskaitų ir noriu čia pasirodyti kuo geriau“, – sakė Indrė Zatorskytė.

Beje, birželio 8-oji Vilkyčiuose bus ne tik pirmoji Europos ir Lietuvos autokroso čempionato etapų diena – tądien Indrė Zatorskytė trasoje švęs ir savo gimtadienį, tad visi jos gerbėjai kviečiami lenktynininkei siųsti šilčiausius linkėjimus.

Trečiasis Europos automobilių kroso čempionato etapas bei kartu vyksiančios antrojo Lietuvos automobilių kroso čempionato etapo varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse įvyks jau birželio 8-9 dienomis. Projektas iš dalies finansuojamas Šilutės rajono savivaldybės ir Lietuvos automobilių sporto federacijos lėšomis. Daugiau naujienų apie