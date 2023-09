Iš aikštės išvarytas Kanados krepšininkas laiko veltui neleido – koridoriuje demonstravo bokso sugebėjimus

Jordi Fernandezo auklėtiniai dar kartą įrodė savo meistriškumą, nukovę Slovėniją ir Luka Dončičių, kuris ketvirtajame rungtynių ketvirtyje dėl antros techninės pražangos buvo pašalintas iš aikštės.

Toks pat likimas ištiko ir Dilloną Brooksą, naująjį Hiustono „Rockets“ žaidėją ir vieną iš Kanados rinktinės žvaigždžių.

27-erių metų žaidėjas buvo pašalintas likus septynioms minutėms iki rungtynių pabaigos, tačiau D. Brooksas laiko veltui neleido. Po pergalės savo komandos jis koridoriuje laukė užsimovęs bokso pirštines.

Dillon Brooks: 🥊#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/zHA0NJjW7d