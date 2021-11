Iš 10 vietos startavęs Lewisas Hamiltonas iškovojo vieną įspūdingiausių karjeros pergalių

L.Hamiltonas penktadienį laimėjo kvalifikaciją, bet dėl DRS reglamento pažeidimo buvo diskvalifikuotas. Šeštadienį sprinto lenktynes jis pradėjo paskutinis – 20-as, bet per pusvalandį suspėjo pakilti iki 5-os vietos.

Dėl vidaus degimo variklių limito viršijimo L.Hamiltonas gavo 5 starto pozicijų baudas, todėl sekmadienį į startą pajudėjo 10-as.

Britas iš karto po starto pakilo į 7-ą vietą, o vos po kelių ratų jau buvo 3-ias. Nesunkiai L.Hamiltonas susitvarkė ir su meksikiečiu Sergio Perezu („Red Bull“) bei pradėjo vytis lenktynių lyderį olandą Maxą Verstappeną („Red Bull“).

Pirmasis rimtesnis bandymas lenkti olandą buvo nesėkmingas – L.Hamiltonui neliko vietos, abu pilotai išvažiavo už trasos ribų ir olandas liko priekyje.

Nepaisant to, teisėjai nusprendė M.Verstappenui neskirti jokių sankcijų. L.Hamiltonas tai įvertino sarkastišku komentaru, o sukauptą sportinį pyktį netrukus panaudojo dar geriau paruoštam lenkimui.

Nors M.Verstappenas dažnai keitė važiavimo kryptį ir netgi gavo įspėjimą, jam apsiginti nepavyko. L.Hamiltonas pakilo į pirmą vietą, greitai atitrūko nuo M.Verstappeno ir šventė įspūdingą pergalę.

Trečias finišavo suomis Valtteri Bottas („Mercedes“). Jis startavo iš „pole“ pozicijos, bet labai greitai prarado vietas „Red Bull“ pilotams. Atrodė, kad suomis finišuos ketvirtas, bet jį išgelbėjo epizodiškai paskelbta virtualaus saugos automobilio fazė po Lance‘o Strollo („Aston Martin“) incidento.

V.Bottas tada pasuko į boksus, prarado nedaug laiko ir grįžo į trasą prieš S.Perezą, kuris buvo sustojęs kiek anksčiau. Vėliau meksikietis suomiui nebepasipriešino ir liko ketvirtas.

M.Verstappenas (332,5 taško) tebepirmauja bendroje įskaitoje, bet jo persvara prieš L.Hamiltoną (318,5) sumenko iki 14 tšk. V.Bottas (203) dar labiau nutolo nuo S.Perezo (178).

Konstruktorių įskaitoje „Mercedes“ (521,5) šiek tiek padidino pranašumą prieš „Red Bull“ (510,5), o „Ferrari“ (287,5) vis labiau tolsta nuo prastą formą demonstruojančių „McLaren“ (256).

20-osios sezono lenktynės jau lapkričio 21 d. vyks Katare. Į šią šalį „Formulės 1“ karavanas vyks pirmą kartą.

