Intriguojančiame „US Open“ ketvirtfinalyje – Sinnerio pergalė prieš Medvedevą

Viename iš labiausiai intriguojančių mačų pirmoji pasaulio raketė italas Jannikas Sinneris per 2 val. 41 sek. 6:2, 1:6, 6:1, 6:4 nugalėjo rusą Daniilą Medvedevą (ATP-5) ir atsirevanšavo jam už šių metų liepą Vimbldone patirtą pralaimėjimą bei pateko į „US Open“ turnyro pusfinalį.

„Tai buvo labai sunkus mačas, mes puikiai pažįstame vienas kitą“, – po mačo sakė J.Sinneris. „Pirmieji du setai buvo keisti, nes tas, kuris pirmasis laimėjo pranašumą, iškart pradėdavo dominuoti“.

Mačas buvo tikras „šachmatų mūšis“. Nors pirmajame sete J.Sinneris turėjo pranašum, tačiau D.Medvedevas, pagerinęs savo žaidimą antrame sete, rezultatą išlygino.

Dvikovoje J.Sinneris demonstravo greitį ir puikią gynybą, o prie tinklo laimėjo 28 iš 33 taškų. Ketvirtajame sete, kai Medvedevas bandė perimti iniciatyvą, J.Sinneris sugebėjo atlaikyti svarbias atakas.

„Mes stengiamės sunkiai dirbti ties šiuo žaidimo aspektu“, – apie savo žaidimą prie tinklo teigė J.Sinneris. „Aš žinau, kad galiu daug ką pagerinti. Šiandien esu labai patenkintas savo žaidimu ir pamatysime, kaip man seksis“.

