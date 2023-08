Incidentas Škotijoje: aktyvistai nutraukė pasaulio dviračių sporto čempionato lenktynes

Tarptautinė dviračių sporto sąjunga (UCI) paskelbė pareiškimą po to, kai rungtynės buvo sustabdytos.

„Škotijos policijai patvirtinus, kad Carron Valley vietovėje vyko protestas, dėl kurio laikinai buvo nutrauktos vyrų plento lenktynės, glaudžiai bendradarbiaujame su visomis atitinkamomis institucijomis, kad lenktynės būtų kuo mažiau sutrikdytos. Taip pat siekiame užtikrinti lenktynininkų saugumą, o tai yra mūsų svarbiausias dalykas.“

Pranešama, kad grupė protestuotojų sustojo ant kelio, palikdami vietos dciratininkams, tačiau visiškai blokuodami kelią konvojaus transporto priemonėms, įskaitant palaikymo automobilius ir greitosios pagalbos automobilius.

Škotijos policija pranešė, kad buvo suimti penki protestuotojai.

Vėliau patys „This Is Rigged“ aktyvistai pasidalijo pranešimu socialiniuose tinkluose, kuriame teigė, kad protestavo dėl „Ineos“ suteiktos paramos lenktynėse aplink Campsie kalvas, kurias praėjusį mėnesį apėmė miškų gaisrai. Aktyvistai teigė, kad tai yra gėda ir įžeidimas tiek dviratininkų bendruomenei, tiek Škotijos žmonėms.

The Men’s Elite Road Race has been neutralised due to a protest ❌ pic.twitter.com/kRKAbMyTER