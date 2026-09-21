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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Ilgoji pertrauka“: sostų karai ALK ir pasiutęs LKL startas

2026-09-21 12:22 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-21 12:22
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Šį pirmadienį „Ilgosios pertraukos“ laidoje Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir portalo žurnalistas Jonas Lekšas aptarė aktualijas.

(Krepsinis.net nuotr.)

Šį pirmadienį „Ilgosios pertraukos“ laidoje Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir portalo žurnalistas Jonas Lekšas aptarė aktualijas.

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Viešoje dalyje aptarti Lietuvos krepšinio lygos (LKL) savaitgalio mačai, Kauno „Žalgirio“ pirmasis varžovas Eurolygoje, pretendentai į asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidento postą ir Eurolygos Supertaurės kovos.

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Rėmėjų dalyje – Eurolygos klubų pristatymo antroji dalis: aptartas antrasis dešimtukas klubų, prognozuojant jų pergalių skaičių, kiek prieš juos pergalių pasieks žalgiriečiai, kurie žaidėjai bus rezultatyviausi, ką verta įsigyti įvairiuose menedžerio žaidimuose ir lygos trenerių karštosios kėdės bei koks scenarijus galėtų lemti permainasKauno „Žalgirio“ vyr. trenerio poste.

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00:00 – įžanga

02:25 – „Lietkabelio“ sugrįžimas

14:08 – debiutantų pergalė

23:28 – „Žalgirio“ varžovas Eurolygoje

34:33 – supykęs D.Songaila

41:42 – pretendentai į ALK prezidento postą

54:15 – Eurolygos Supertaurė

Rėmėjų dalyje aptartos šios temos:

1:06:18 – Eurolygos fantasy patarimai ir ką subūrėme mes

1:19:05 – išgyventos turbulencijos

1:21:50 – galima tikėtis geriau nei buvo

1:24:39 – čempionai

1:27:30 – „Svajonių komanda“

1:32:44 – NBA krepšinis

1:36:08 – gali būti geresni nei atrodo

1:38:38 – ką gali „Real“

1:41:01 – išsiskyrė nuomonės

1:44:28 – nauji turnyro obuoliai

1:46:39 – kiek pergalių pasieks „Žalgiris“

1:48:03 – trenerių karštosios kėdės ir kas iš posto išverstų T.Masiulį

Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.

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