„Ilgoji pertrauka“: sostų karai ALK ir pasiutęs LKL startas

Viešoje dalyje aptarti Lietuvos krepšinio lygos (LKL) savaitgalio mačai, Kauno „Žalgirio“ pirmasis varžovas Eurolygoje, pretendentai į asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidento postą ir Eurolygos Supertaurės kovos.
Rėmėjų dalyje – Eurolygos klubų pristatymo antroji dalis: aptartas antrasis dešimtukas klubų, prognozuojant jų pergalių skaičių, kiek prieš juos pergalių pasieks žalgiriečiai, kurie žaidėjai bus rezultatyviausi, ką verta įsigyti įvairiuose menedžerio žaidimuose ir lygos trenerių karštosios kėdės bei koks scenarijus galėtų lemti permainasKauno „Žalgirio“ vyr. trenerio poste.
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00:00 – įžanga
02:25 – „Lietkabelio“ sugrįžimas
14:08 – debiutantų pergalė
23:28 – „Žalgirio“ varžovas Eurolygoje
34:33 – supykęs D.Songaila
41:42 – pretendentai į ALK prezidento postą
54:15 – Eurolygos Supertaurė
Rėmėjų dalyje aptartos šios temos:
1:06:18 – Eurolygos fantasy patarimai ir ką subūrėme mes
1:19:05 – išgyventos turbulencijos
1:21:50 – galima tikėtis geriau nei buvo
1:24:39 – čempionai
1:27:30 – „Svajonių komanda“
1:32:44 – NBA krepšinis
1:36:08 – gali būti geresni nei atrodo
1:38:38 – ką gali „Real“
1:41:01 – išsiskyrė nuomonės
1:44:28 – nauji turnyro obuoliai
1:46:39 – kiek pergalių pasieks „Žalgiris“
1:48:03 – trenerių karštosios kėdės ir kas iš posto išverstų T.Masiulį
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