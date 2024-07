Ilgametis NBA krepšininkas keliasi į Europos taurės komandą

36 metų 188 cm ūgio atakų organizatorius pasirašė kontraktą su Tel Avivo „Hapoel“ klubu, o apie tai patvirtino savo tinklalaidėje.

„Jie man davė viską, ko tik paprašiau. Negalėjau atmesti jų pasiūlymo“, – sakė P. Beverley.

Skelbiama, kad gynėjas pasirašė dviejų metų kontraktą ir per sezoną uždirbs po 2,2 mln. JAV dolerių.

Patrick Beverley plans to play in Israel next season, via @PatBevPod



He will sign with Hapoel Tel Aviv BC. pic.twitter.com/uZt0qBMfFO