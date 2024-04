Įkrintamųjų starte – Chima Moneke trauma

Puolėjui susižeidus jo komanda atsilikinėjo 21:37, o nigerietis per iki tol žaistas 8 minutes pasižymėti nebuvo spėjęs.

Ch. Moneke ant parketo griuvo greitos atakos metu, o aikštę paliko padedamas komandos draugų ir personalo.

.@Baskonia head coach Dusko Ivanovic has confirmed that Chima Moneke will not return tonight.



That will make things even tougher as Baskonia seeks to mount a comeback... pic.twitter.com/ESy6Jdo5VT