Igno Brazdeikio atstovaujama „Olympiakos“ sulauks pagalbos – atvyksta Turkijoje sublizgėjęs amerikietis

Su juo kontraktas pasirašytas iki 2025 m. birželio.

M. Wrightas pirmą kartą Europoje žaidė Turkijos lygoje su „Merkezefendi“ komanda.

Per penkerias rungtynes Turkijoje krepšininkas vidutiniškai pelnė 26,4 taško ir atkovojo 8,4 kamuolio, todėl patraukė Graikijos komandos dėmesį, kurie po Nikola Milutinovo traumos norėjo greitai pasirašyti sutartį su aukštaūgiu.

🇬🇷✍️Olympiacos announced the signing of Moses Wright until June of 2025‼️@Olympiacos_BC #olympiacosbc #olympiakos #euroleague #basketball pic.twitter.com/Y99SlIAhvh