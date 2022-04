Ignas Brazdeikis naudojasi šansu – vėl buvo vienas „Magic“ ekipos lyderių

Paskutinę vietą Rytų konferencijoje užimanti Orlando ekipa pralaimėjo jau penktą susitikimą paeiliui.

21 minutę aikštėje praleidęs I.Brazdeikis pelnė 13 taškų (2/2 dvit., 3/5 trit.), atkovojo 2 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą bei padarė 2 klaidas.

Svečiai iš Kanados iniciatyvą perėmė antrajame kėlinyje, kuomet spurtavo 11-0 ir ėmė tolti nuo oponentų (42:50). Dar po kelių akimirkų skirtumas pasiekė ir dviženklę ribą (44:56).

