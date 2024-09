Į tris nokdaunus Joshua siuntęs Dubois jį nokautavo penktajame raunde

Iki to nokauto A.Joshua į nokdaunus krito pirmajame, trečiajame ir ketvirtajame raunduose.

D.Dubois užsiėmė ringo vidurį ir jau po pusės minutės sėkmingai spustelėjo A.Joshua, kuris turėjo atsitraukti arčiau ringo virvių.

Įpusėjus raundui D.Dubois buvo įspėtas dėl smūgių į pakaušį, o dar kartą įspėjimas jam buvo pakartotas likus 30 sekundžių iki pirmojo raundo pabaigos. Likus 20 sekundžių iki pirmojo raundo pabaigos kovotojai apsikeitė netaikliais smūgiais, o tiksint paskutinėms sekundėms D.Dubois fantastišku dešinės rankos smūgiu parklupdė A.Joshua ir buvo skaičiuojamas nokdaunas.

A.Joshua įtikino teisėją, kad gali tęsti kovą ir suskambo raundo pabaigą skelbiantis gongas. D.Dubois darė tai, ką ir privalėjo – nuo pat pirmų antrojo raundo sekundžių spaudė sutrikusį A.Joshua ir „vaišino“ jį smūgių porcijomis. Visgi užbaigti kovos D.Dubois greitai nepavyko ir A.Joshua sugebėjo atsitiesti bei daugiausiai atlikinėjo tiesius smūgius (angl. „jabs“).

A.Joshua ir trečią raundą pradėjo „jab'ais“, tačiau D.Dubois puikiai kontratakavo ir privertė tai pajusti A.Joshua. Visgi raundo pabaigoje ir vėl suspindėjo D.Dubois – jis pataikė kaire ranka, A.Joshua susvyravo ir atsirėmė į ringo virves, o D.Dubois tęsė smūgių seriją abejomis rankomis ir A.Joshua sukniubo ant žemės suskambus raundui. A.Joshua sugebėjo vėl įtikinti teisėją, kad gali tęsti kovą.

Ketvirtasis raundas prasidėjo D.Dubois galingais smūgiais, po kurių A.Joshua vėl lengvai krito ant žemės bei vos įveikė 10 sekundžių skaičiavimą. Visgi kova ir šį kartą buvo tęsiama ir jau atrodė, kad ji baigėsi, tačiau, kai A.Joshua vėl klupo ant žemės, teisėjas parodė, kad tai nėra dar vienas nokdaunas ir leido tęstis kovai. Įspūdingų pastangų dėka A.Joshua sugebėjo atsilaikyti iki raundo pabaigos.

Penktajame raunde A.Joshua pasileido į puolimą ir turėjo keletą sėkmingų momentų, spaudė D.Dubois, tačiau tada pats D.Dubois atliko vieną smūgį dešine ranka, o tada ir dar vieną – tiesiai į smakrą – po kurio A.Joshua krito ant žemės ir per 10 sekundžių nebepakilo.

„Ar jums nebuvo įdomu!? Aš esu gladiatorius. Noriu pasiekti aukščiausią šio sporto lygį ir išnaudoti visą savo potencialą. Užkulisiuose dirbu labai sunkiai kartu su visa savo šeima ir komanda. Jie man labai padėjo“, – garsiai po kovos sirgaliams sušuko D.Dubois

Kai buvo paklaustas apie mėgavimąsi autsaiderio statusu, D.Dubois pridūrė: „Nenustosiu, kol neišnaudosiu savo viso potencialo“.

Skaudų pralaimėjimą patyręs A.Joshua taip pat tarė savo žodį ir teigė, kad šis pralaimėjimas jo karjeros tikrai neužbaigs. „Esu žiauriai piktas. Norėčiau sukelti didelį šurmulį ringe. Bet išlaikysiu profesionalumą ir parodysiu pagarbą savo varžovui“, – sakė A.Joshua.

„Metu kauliukus, siekdamas sėkmės, bet šįkart nepasisekė. Vis dėlto, ir toliau juos mesiu“, – pridūrė britas.

Gyvai kovą stebėjo daugybę kovinio sporto žvaigždžių, tarp kurių buvo ir UFC kovotojas Conoras McGregoras, kuris itin audringai sureagavo į tai, kaip D.Dubois nugalėjo A.Joshua.

C.McGregoro reakcija buvo užfiksuota vaizdo įraše ir paskelbta socialiniuose tinkluose, kai jis su džiaugsmu pašoko iš savo vietos po vieno iš ankstyvųjų D.Dubois nokdaunų. Šį momentą C.McGregoras stebėjo kupinas emocijų.

Conor McGregor's reaction to Daniel Dubois knocking down Anthony Joshua is too good 😭#JoshuaDubois #Boxing pic.twitter.com/BZeGgLpmg2