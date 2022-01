Į studijas pasinėręs Jonas Mačiulis: „Visada gali kažko išmokti“

36-erių atletas ėmėsi konsultanto darbo Kėdainių „Nevėžio-Optibet“ klube, o profesines žinias plėsti nusprendė Lietuvos sporto universitete (LSU). Čia jis pradėjo studijas tarptautinėje Krepšinio treniravimo ir valdymo magistrantūros studijų programoje, kurias LSU vykdo kartu su Splito (Kroatija) universitetu.

„Nesvarbu, kiek tau metų, visada gali kažko išmokti, – šypsodamasis kalbėjo J. Mačiulis. – Mane labai domina dalykai susiję su jaunimo ugdymu – kaip juos treniruoti, kaip atkreipti dėmesį į jų brendimą, kaip parinkti tinkamą treniruočių krūvį. Būtent šiuos dalykus bandome pritaikyti „Nevėžio-Optibet“ klube, kur jaunų talentų labai daug.“

2020-2021 metų sezone Atėnų AEK ekipai atstovavęs krepšininkas fiksavo 9,4 taško, 5 atkovotų kamuolių ir 11,6 naudingumo balo rodiklius. Visgi birželį klubas paskelbė, kad J. Mačiulis atsisveikina su AEK ir taip užbaigia trejus metus trukusį bendradarbiavimą su Graikijos klubu.

Du Europos čempionato sidabro medalius ir vieną pasaulio pirmenybių bronzą su Lietuvos rinktine iškovojęs krepšininkas vasarą sugrįžo į gimtinę bei analizavo kelis vietinių klubų pasiūlymus, kurie būtų leidę pratęsti 19 metų trukusią profesionalo karjerą.

Kėdainių „Nevėžio-Optibet“ klubas buvo vienas iš tų, kuris tikėjosi J. Mačiulį šį sezoną pamatyti ant parketo, tačiau kaunietį sudomino galimybė ne rungtyniauti, o savo patirtį perduoti jaunimui.

„Kėdainiuose aš nesu įvardijamas kaip treneris, esu labiau patarėjas. Bandau perduoti savo žinias ne treniravimu, bet kalbėdamas su žaidėjais ir patardamas, ką daryti vienoje ar kitoje situacijoje. Taip pat bandau paaiškinti, kaip reikia „skaityti“ žaidimą, nes šį dalyką labai sunku išmokti“, – savo funkcijas „Nevėžio-Optibet“ klube įvardijo LSU studentas.

Vien per 2002 metais Kauno „Žalgirio“ dubleriuose prasidėjusią profesionalo karjerą J. Mačiulis rungtyniavo 10 skirtingų Lietuvos, Italijos, Graikijos ir Ispanijos klubų, kuriuose teko sutikti daugybę įvairių strategų.

Nors pats teigė šiuo metu savęs treneriu vadinti negalintis, ilgametis Lietuvos nacionalinės komandos krepšininkas pabandė trumpai apibūdinti, ko reikia šiuolaikiniam strategui.

„Kiek aš pastebėjau, geriau sekasi tiems treneriams, kurie yra psichologiškai stiprūs ir randa ryšį su žaidėjais per pokalbius, negu tiems tikriems taktikams, kurie per prievartą bando išreikalauti rezultato. Reikia turėti daugiau psichologo savybių, kad pavyktų rasti kelią į žaidėjo galvą ir širdį, nes tik po to gali keisti taktiką. Tai, manau, yra pats svarbiausias dalykas“, – pabrėžė J. Mačiulis.

Sėkmingo trenerio apibrėžimą papildė buvęs Lietuvos rinktinės vyrų treneris, dabar LSU krepšinio studijų ir mokslo centro vadovas Ramūnas Butautas.

„Gero trenerio receptas yra kaip gero žaidėjo – reikia turėti talento ir įdėti labai daug darbo“, – teigė R. Butautas, kuris su šalies nacionaline rinktine 2007 metais laimėjo Europos bronzos medalius.

Jo teigimu, LSU vienintelis šalyje siūlo unikalią tarptautinę krepšinio magistrantūros studijų programą „Krepšinio treniravimas ir valdymas“, kurią renkasi šalies ir užsienio studentai.Šioje studijų programoje būsimieji krepšinio specialistai ne tik gilina teorines ar praktines žinias, tačiau ir didina savo tarptautinį žinomumą.

„Labai džiugu, kad kiekvienais metais sulaukiame daug norinčių studijuoti šioje studijų programoje, kurią LSU vykdo drauge su Splito universitetu Kroatijoje. Magistrantų skaičius nuolat auga, susidomėjimas didėja. Kasmet plečiasi ir geografija – turime studentų iš Serbijos, Kroatijos, Graikijos, Turkijos, kurios tikrai yra krepšinio šalys. Labai smagu, kad šie studentai tiki Lietuvos krepšiniu ir atvyksta čia sužinoti naujų dalykų.

Taip pat džiugu, kad savo žinias didinti ir krepšinį moksliškai tyrinėti nori savo karjeras jau baigę didelio meistriškumo krepšininkai. Labai džiaugiuosi, kad šiandien salėje ir auditorijose turime tokio lygio krepšininką kaip Joną Mačiulį“, – teigė R. Butautas.