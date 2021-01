Į rikiuotę po traumos grįžta „Žalgirio“ gynėjas

25 metų krepšininkas nerungtyniavo nuo gruodžio 6 dienos, kai susižeidė LKL rungtynėse prieš Vilniaus „Rytą“.

Jis jau yra registruotas šio vakaro rungtynėms Utenoje prieš „Juventus“.

Dvikovoje su „Juventus“ tikrai nežais Marius Grigonis ir Thomasas Walkupas, kuriems suteikta poilsio.

Steve Vasturia back from injury tonight, while Zalgiris young guns Mantas Rubstavicius and Paulius Murauskas look to give Marius Grigonis and Thomas Walkup a day of rest. pic.twitter.com/Dy340iqRvO