Į krepšinį sugrįžtantis Ricky Rubio rungtyniaus Ispanijos rinktinės mače su Latvija

Skelbiama, kad 33-ejų gynėjas buvo įtrauktas į Ispanijos rinktinės sudėtį rungtynėms su Latvija.

Primename, kad R. Rubio nežaidė krepšinio beveik metus, o paskutinį kartą rungtynėse jis dalyvavo 2023 m. balandį.

Ispanijos krepšinio žvaigždė pastarąjį sezoną nerungtyniavo dėl psichologinių problemų.

Neseniai ispanas pasiekė susitarimą su „Barcelona“ ekipa.

