Į Eurolygą po pertraukos grįžtantis Arnas Butkevičius: „Treneris žino, kaip mane išnaudoti“

Krepšininkas jau spėjo sužaisti vieną susitikimą – „Betsafe-LKL“ čempionato rungtynėse Šiauliuose. Apie sugrįžimą ant parketo krepšininkas dalijosi mintimis su „Žalgiris TV“ Eurolygos dvikovos su Stambulo „Fenerbahce“ išvakarėse.

„Dirbome savo darbą, kojytė sugijo. Ar ji sugijo greičiau – nežinau. Tos prognozės – sąlyginis dalykas, viskas priklauso nuo pačio gijimo proceso. Man atrodo, kad jis buvo šiek tiek lenkiant grafiką. Su geru Justino Grainio įdirbiu, su gydytojų pagalba atsistojome ant kojų, dabar jaučiuosi gerai“, – šypsojosi žalgirietis.

Rungtynėse Šiauliuose A.Butkevičius aikštėje praleido beveik 17 minučių, per kurias pelnė 6 taškus. Krepšininkas tikino, kad po krūvio traumuota koja jautėsi gerai.

„Diskomfortas gal kažkiek daugiau buvo galvoje, nes vis tiek sistema jau buvo pasikeitusi, naujas treneris, daugiau to galvojimo nei to laisvo žaidimo. Gal toks buvo diskomfortas. Šiaip – pačioje kojoje nejaučiu jokių skausmų, reagavo gerai po rungtynių. Tuo klausimu viskas tvarkoje“, – kalbėjo A.Butkevičius.

Traumą vienas pagrindinių „Žalgirio“ rotacijos žaidėjų patyrė komandai dar vadovaujant Kaziui Maksvyčiui. Žalgiriečiui atliekant reabilitaciją po traumos vyriausiojo trenerio vairą perėmė italas Andrea Trinchieri, su kuriuo A.Butkevičius jau turėjo asmeninių pokalbių.

„Jis pasakė, ko iš manęs tikisi. Paminėjo, kad esu svarbi komandos detalė. Turiu žaisti savo stipriomis pusėmis. Treneris žino, kaip mane išnaudoti. Aišku, su laiku galbūt ateis ir daugiau atsakomybių. Kol kas viskas yra labai natūraliai, nieko neforsuojame. Atrodo, treneris tikrai žino, ką galiu, to iš manęs ir reikalauja“, – tikino žaidėjas.

Iš šono treniruotėse ir per rungtynes stebėdamas žalgiriečių žaidimą A.Butkevičius jį įvertino kaip greitesnį nei anksčiau. Be to, treneris A.Trinchieri įnešė pokyčių ir į komandos gynybą.

„Komandos žaidimas gal šiek tiek tapo greitesnis. Pats tą jaučiu ir aikštelėje, esame mažiau nuspėjama komanda, deriniai, labiau įtraukiantys kitus žaidėjus. To veiksmo aikštelėje tikrai daugiau. Čia yra vienas skirtumas. Kitas dalykas – nemažai įvairių gynybų prie tam tikrų situacijų, kas irgi kažkiek keičia mūsų veidą. Aišku, ir detalės – jų taip pat daugiau“, – aiškino puolėjas.

Žalgiriečiai kartu su A.Trinchieri šią savaitę turėjo didesnį nei anksčiau treniruočių skaičių. A.Butkevičius tikino, kad šį laiką pavyko išnaudoti produktyviai.

„Be abejo, kad treniruotės pavirto į ne tokias intensyvias, buvo daugybė aiškinimo. Daugybė tikslingų nurodymų, ties tikslingomis vietomis, kur norime atakuoti. Kaip statome užtvaras, kokiu greičiu žaidžiame. Tokių dalykų. Tai, aišku, sulėtina patį treniruočių ritmą, bet prailgina treniruotės laiką“, – kalbėjo A.Butkevičius.

Kauno „Žalgirio“ ir Stambulo „Fenerbahce“ dvikova penktadienį „Žalgirio“ arenoje prasidės penktadienį 19.44 val.