Į dopingo skandalą įsipainiojęs britas į kovą kviečia ir Stanionį: „Bokse toli nenueisi, jeigu būsi bailys“

„Galiu kautis su bet kuo iš jų, nors visi aiškina, kad nesu pajėgus jų nugalėti. Duokite man Ennisą, Barriosą, Stanionį. Kas dar ten yra? Nieko ten nėra. Duokite man Ennisą. Jokių problemų.

Duokite Barriosą, Stanionį. Aš nieko nebijau. Aš galiu šokti 2 svorio kategorijomis į viršų ir kautis prieš vyruką, kurio, daugelio nuomone, negaliu nugalėti. Tada galiu grįžti į pusvidutinį svorį. Esu kovotojas, nieko nebijau. Kova – mano gyvenimas. Tai užkoduota mano genuose. Bokse toli nenueisi, jei būsi bailys“, – aiškino C.Bennas.

“Give me @JaronEnnis , Mario Barrios, @E_Stanionis ! I don’t shy away from NOBODY”@ConorNigel targets EVERYONE at 147 in the US. pic.twitter.com/Qto64Eq4ZT

