  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

„Hawks“ pasikvietė aukštaūgį iš Malio

2025-08-19 09:53 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-19 09:53

Atlantos „Hawks" nusprendė sutvirtinti priekinę liniją aukštaūgiu iš Malio.

N.Dante keliasi į Atlantą (Scanpix nuotr.)

Atlantos „Hawks“ nusprendė sutvirtinti priekinę liniją aukštaūgiu iš Malio.

0

Džordžijos klubas pasirašė 2 metų 4,5 milijono Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių sutartį su N’Faly Dante.

23 metų 211 cm ūgio vidurio puolėjas penkerius metus studijavo Oregono universitete, o neišgirdęs savo pavardės 2024-ųjų Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) naujokų biržoje prisijungė prie Hjustono „Rockets“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Teksaso ekipoje N.Dante sužaidė vos 4 mačus ir per 13 minučių rinko 6 taškus bei 5,3 atkovoto kamuolio.

Daug ryškesnis jis buvo NBA G lygoje – 29 minutės, 16,5 taško, 10,6 atkovoto kamuolio, 1,2 rezultatyvaus perdavimo ir 2,2 bloko.

„Rockets“ turėjo pirmenybę išlaikyti aukštaūgį permušdami „Hawks“ pasiūlymą, tačiau nusprendė tokia galimybe nepasinaudoti.

N.Dante retai atstovauja savo šaliai – pastarąjį kartą jis tai įgyvendino 2016-ųjų Pasaulio 17-mečių pirmenybėse, kuriose rinko 2,8 taško ir 4,3 atkovoto kamuolio.

Praėjusį sezoną įkrintamosiose baigę „Hawks“ performavo priekinę liniją – šią grandį su N.Dante sudaro latvis Kristapas Porzingis, amerikietis Onyeka Okongwu, senegalietis Mouhamedas Gueye ir Madrido „Real“ palikęs ispanas Eli Ndiaye.

