TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Vokietijos Bundesliga

Harry Kane‘as pelnė „hat-tricką“ ir vedė „Bayern“ į pergalę prieš „Hoffenheim“

2025-09-20 18:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-20 18:48

Vokietijos „Bundesliga" pirmenybėse dar vieną fantastišką pasirodymą surengė Harry Kane`as.

Harry Kane`as | Scanpix nuotr.

Vokietijos „Bundesliga“ pirmenybėse dar vieną fantastišką pasirodymą surengė Harry Kane`as.

0

Anglijos rinktinės puolėjo į priekį vedama Miuncheno „Bayern“ komanda pratęsė savo pergalių seriją. Jie išvykoje 4:1 sutriuškino „Hoffenheim“.

Prie pergalės dar vienu „hat-tricku“ prisidėjo H. Kane`as. Jau ketvirtąjį „Bayern“ įvartį pelnė Serge`as Gnabry, o varžovų gretose pasižymėjo Vladimiras Coufalas.

Tai buvo jau 10-asis H. Kane`o „hat-trickas“ „Bayern“ gretose ir 9-asis Vokietijos čempionate. Per 4 rungtynes jis iš viso pelnė 8 įvarčius, o rezultatyvesnį pasirodymą per pirmuosius 4 turus už jį per visą lygos istoriją yra surengęs vienintelis Peteris Meyeris, kuris dar 1967 m. sezoną pradėjo 9 įvarčiais.

„Bayern“ klubas Vokietijoje išlieka neklumpantis ir iškovojo visus 12 taškų.

