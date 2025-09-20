Harry Kane‘as pelnė „hat-tricką“ ir vedė „Bayern“ į pergalę prieš „Hoffenheim“

Anglijos rinktinės puolėjo į priekį vedama Miuncheno „Bayern“ komanda pratęsė savo pergalių seriją. Jie išvykoje 4:1 sutriuškino „Hoffenheim“.
Prie pergalės dar vienu „hat-tricku“ prisidėjo H. Kane`as. Jau ketvirtąjį „Bayern“ įvartį pelnė Serge`as Gnabry, o varžovų gretose pasižymėjo Vladimiras Coufalas.
Tai buvo jau 10-asis H. Kane`o „hat-trickas“ „Bayern“ gretose ir 9-asis Vokietijos čempionate. Per 4 rungtynes jis iš viso pelnė 8 įvarčius, o rezultatyvesnį pasirodymą per pirmuosius 4 turus už jį per visą lygos istoriją yra surengęs vienintelis Peteris Meyeris, kuris dar 1967 m. sezoną pradėjo 9 įvarčiais.
„Bayern“ klubas Vokietijoje išlieka neklumpantis ir iškovojo visus 12 taškų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!