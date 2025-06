Hamburge pagerintas moterų „Geležinio žmogaus“ triatlono pasaulio rekordas, Mantas Jablonskis – greičiausias lietuvis

Įspūdingai pasirodė ir čempione tapo vokietė Laura Philipp, kuri finišavo per 8 val. 13 min. 13 sek. ir pasiekė pasaulio moterų rekordą. Vokietė 3,8 km nuplaukė per 54 min. 40 sek., 179,6 km dviračiu nuvažiavo per 4 val. 23 min. 38 sek., o maratoną (42,2 km) nubėgo per 2 val. 38 min. 27 sek. Dar kiek daugiau nei 6 min. vokietė užtruko pereidama nuo vienos rungties prie kitos.

Tarp lietuvių geriausiai pasirodė Mantas Jablonskis. Jis finišavo per 8 val. 53 min. 6 sek. ir absoliučioje įskaitoje buvo 39-as, tarp vyrų – 31-as, o tarp 25-29 metų amžiaus grupės vyrų – 6-as. Iki lyderių trejeto savo amžiaus grupėje M. Jablonskiui trūko mažiau nei 15 min.

Iš viso šį triatloną įveikė 6 lietuviai.