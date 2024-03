Gyvenk arba mirk kovas Eurolygoje pasitinkančiam „Žalgiriui“ – pakilimą išgyvenančio „Maccabi“ iššūkis

Rungtynės Belgrade prasidės 21 val. Susitikimą tiesiogiai transliuos naujos kartos „Go​​​​​​3“ televizija, mačo eigą padės sekti ir portalas tv3.lt.

Kaune siautėjo Joshas Nebo

Pralaimėjimas Belgrade visiškai į kampą įspraustų Kauno ekipą, kuri per likusias šešerias reguliaraus sezono rungtynes pergales turėtų skinti visose likusiose.

Pirmoji šių dviejų komandų akistata vyko Kaune pačioje gruodžio pabaigoje, kur savo pranašumą įrodė antroje rungtynių pusėje laisviau žaidę Odedo Katasho auklėtiniai 70:78.

Tada daugkartiniai Izraelio čempionai vertėsi be traumą patyrusio savo rezultatyviausio krepšininko Wade'o Baldwino (17,3 tšk), tačiau vienas geriausių sezono rungtynių sužaidė buvęs žalgirietis Joshas Nebo.

Keturis puolime atkovotus kamuolius jis be didesnio pasipriešinimo pavertė taikliais dvitaškiais ir iš viso tame susitikime pelnė 22 taškus, atkovojo 6 kamuolius ir surinko 27 naudingumo balus.

„Maccabi“ – tarp lyderių Eurolygoje pagal kelias svarbias statistines kategorijas

Tel Avivo klubas Eurolygoje demonstruoja įspūdingus puolimo rezultatus ir pagal renkamą taškų vidurkį turnyre (87,1 tšk.) nusileidžia tik Madrido „Real“ krepšininkams. Tiesa, varžovai į Tel Avivo klubo krepšį įmeta po 87,8 taško. Turnyre daugiau taškų praleidžia tik vienas klubas – Stambulo „Anadolu Efes“.

Gera žalgiriečių kova dėl atšokusių kamuolių taip pat gali turėti didžiulę reikšmę ir rungtynėse Belgrade, nes pagal atkovotus kamuolius puolime izraeliečiai pirmauja visoje lygoje (13).

Tuo tarpu bendrai pagal atkovotus kamuolius žengia ketvirti (35,9 atk. kam.), kai tuo tarpu žalgiriečiai – priešpaskutiniai (31,8 atk. kam). Savo gretose turėdami vieną geriausių Eurolygos įžaidėjų Lorenzo Browną (6,2 rez. perdav.) „Maccabi“ tvirtai žengia antroje vietoje visoje lygoje pagal rezultatyvius perdavimus (19,7 rez. perdav.).

Tuo tarpu „Žalgiris“ pagal šį rodiklį yra priešpaskutinė tarp visų turnyro komandų (15,8 rez. perdav.).

Sklandus „du prieš du“ žaidimo situacijų išnaudojimas turėjo svarbią reikšmę ir rungtynėse Kaune, kur „Maccabi“ beveik dvigubai aplenkė kauniečius pagal rezultatyvius perdavimus (10 prieš 21-ą), o netikėtu siurprizu Kazio Maksvyčio treniruojamai ekipai tapo ir geras Tamiro Blatto žaidimo skaitymas.

Pažaboti „Pikenrolo“ meistrą L. Browną šiose rungtynėse žaliai-baltiems gali būti ypač sunku, nes susitikimą Belgrade greičiausiai praleis perimetro gynyboje šį sezoną ryškiai prie A. Trinchieri sužibėjęs Dovydas Giedraitis. Jis vis dar nėra pilnai atsigavęs po šlaunies traumos.

„Dėl jo spręsime prieš pat rungtynes“, – sakė A. Trinchieri.

„Maccabi“ nuostolių taip pat turės. Jau aišku, kad nerungtyniaus aukštaūgis Romanas Sorkinas, o prie jo ant suolo turėtų jungtis Kaune problemų mūsiškiams pridaręs T. Blattas.

Gynėjas tuomet per 26 žaidimo minutes ne tik pelnė 14 taškų, bet ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus.

Kad šiai ekipai nestinga atletiškumo byloja ir didelis blokuotų kamuolių skaičius bei antra užimama vieta visoje lygoje (3,1 blk.) pagal šį žaidimo komponentą.

Nors komandoje nėra nė vieno krepšininko, kuris vidutiniškai blokuotų daugiau nei po vieną metimą per rungtynes, tačiau visų bendromis pastangomis jie geba būti tarp lyderių visame turnyre.

A. Trinchieri baiminasi geros „Maccabi“ sportinės formos

„Žalgirio“ veidą per trumpą laiką pakeitęs italas Andrea Trinchieri prieš rungtynes kalbėjo, kad į šį susitikimą „geltonieji“ ateina būdami pakilime. Tai byloja ir devynios pergalės per paskutines dešimt žaistų rungtynių.

Paskutinės Eurolygos rungtynės Berlyne O. Katasho kariaunai klostėsi lyg iš natų ir ALBA klubą jie sumindžiojo net 106:71.

Vokietijos sostinėje rezultatyviausiai žaidė Jamesas Webbas, pelnęs 17 taškų ir 16 įmetęs D. Baldwinas.

Tuo tarpu pats A. Trinchieri ir jo trenerių štabas turėjo nuryti karčią piliulę – jo vadovaujama ekipa po rinktinių lango Nemuno saloje atrodė bejėgė prieš Pirėjo „Olympiacos“ 76:95.

„Mes nesame pačioje geriausioje atkarpoje, mes turėjome rungtynes žemiau vidurkio, gal net pasakyčiau silpnas rungtynes dėl daugelio priežasčių. Bet galų gale visada sakau savo žaidėjams – jokių pasiteisinimų <...>. Mes nežaidėme sekmadienį. Kai buvo paskelbtas tvarkaraštis galvojau, kad tai gerai, bet dabar mums reikia rungtynių, kad sugrįžtume į ritmą“, – abejonių dėl savo auklėtinių sportinės formos turėjo „Žalgirio“ strategas.

„Maccabi“ namų rungtynes žaidžia be žiūrovų

Kauniečių vairininkas taip pat nemano, kad jo komandai į naudą išeis žaidimas Belgrado Aleksandro Nikoličiaus arenoje, kur Tel Avivo ekipa verčiasi be sirgalių užnugario.

„Tai yra blogas dalykas, labai to nemėgstu. Jie yra prie to pripratę, o mes – ne. Tai yra dar vienas dalykas, kuris komplikuoja mums rungtynes. Visi prisimename koronaviruso laikus, nors ir bandome juos pamiršti. Buvo sumaištis. Viena vertus, žaisti be gerbėjų – nesąmonė, bet koronavirusas, karas, terorizmas... Reikia su tuo susitaikyti. Yra kaip yra, bet rungtynėse reikės greitai prisitaikyti prie situacijos“, – svarstė specialistas.

Visgi portalo tv3.lt apie šį mačą kalbintas Lietuvos rinktinės puolėjas Mindaugas Kuzminskas nesutiko su A. Trinchieri nuomone. Jis mano, kad laimėti žalgiriečiams pilnutėlėje Tel Avivo „Menora Mivtachim“ arenoje būtų dar sunkesnė užduotis.

„Manau, kad „Žalgiriui“ tai vienareikšmiškai pliusas, tikrai yra lengviau rungtyniauti išvykos rungtynes be žiūrovu nei tarkim žaisti Tel Avive sausakimšoje salėje. Aš manau, kad vis tiek kažkokį spaudimą duoda fanai teisėjams ir jie kitokius truputi sprendimus priima ir pačių žaidėjų, kurie rungtyniauja namų rungtynėse ir turi fanų užnugarį tas nusiteikimas yra kiek kitoks“, – kauniečių pranašumą žaidžiant išvykos rungtynes be žiūrovų mato Atėnų AEK krepšininkas M. Kuzminskas.

