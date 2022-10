„Gulbelės“ laimikis Taivane: ketvirta vieta ir 5000 JAV dolerių

Turnyro ketvirtfinalyje „Gulbelė“ 18:12 pranoko Ucunomijos BREX (Japonija) krepšininkus. Apylygė kova tęsėsi keletą minučių (5:5). Vėliau „Gulbelė“ surengė spurtą 6:0 ir perlaužė rungtynių eigą. Per likusį laiką BREX intrigos neatgaivino. P.Beliavičius surinko 8 tšk., A.Pukelis – 7, M.Užupis – 2, M.Kumpys – 1.

Deja, pusfinalyje „Gulbelė“ 15:19 neatsilaikė prieš Antverpeno „Antwerp“ (Belgija) ekipą, kuri savo gretose turėjo du Tokijo olimpiadoje žaidusius belgus (Nicką Celį ir Thibaut Vervoortą). „Antwerp“ labai sudėtingais tolimais metimais rungtynių pabaigoje nutolo nuo „Gulbelės“. Lietuviai paskutinėmis sekundėmis dar galėjo išlyginti rezultatą, tačiau M.Kumpys nepataikė iš toli, o po pražangos belgai sumetė abi baudas ir įtvirtino pergalę.

A.Pukelis pelnė 7 tšk. ir atkovojo 5 kamuolius, M.Kumpys ir P.Beliavičius surinko po 3 tšk., M.Užupis – 2. „Gulbelei“ labai stigo tolimų metimų – tikslą pasiekė vos 1 iš 9 bandymų (belgai sumetė 5 iš 16).

Šeštadienį C grupėje „Gulbelė“ 22:4 sutriuškino „Kaohsiung“ (Taivanas) komandą ir 18:14 įveikė Darių Tarvydą bei Ovidijų Varanauską turinčią „Jeddah“ (Saudo Arabija) ekipą. Taip „Gulbelė“ užsitikrino pirmą vietą grupėje.

„Jeddah“ taip pat iškopė į ketvirtfinalį, nes 22:6 sutriuškino „Kaohsiung“. Beje, „Jeddah“ šeštadienį sužaidė net ketverias rungtynes. Jiems turnyrą teko pradėti nuo kvalifikacijos etapo, kuriame jie 21:13 įveikė „Brisbane“ (Australija) ekipą ir 22:5 sutriuškino „Tainan“ (Taivanas).

„Jeddah“ sekmadienį ketvirtfinalyje 16:21 neatsilaikė prieš planetos reitingo lyderę Ubo „Huishan NE“ (Serbija). O.Varanauskas pelnė 4 tšk. (2/10 metimų), D.Tarvydas – 2.

„Huishan NE“ galiausiai tapo turnyro laimėtojais. Jie finale po pratęsimo 16:14 įveikė „Antwerp“, kai beprotišką tolimą metimą pataikė Dejanas Majstorovičius.

