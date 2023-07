Gudžiui iki olimpinio normatyvo pritrūko centimetro, Alekna liko ketvirtas

Varžybos Stokholme praktiškai niekuo nenusileido olimpinių žaidynių, pasaulio čempionato ar Europos čempionato finalui.

Čia startavo ryškiausios disko metimo žvaigždės, tarp kurių olimpinis čempionas švedas Danielis Stahlis ar pasaulio čempiono titulą vasaros pabaigoje ginsiantis slovėnas Kristjanas Čehas.

Šįvakar buvo galima iškovoti bilietą į Paryžiaus olimpines žaidynes, jei pavyktų diską numesti bent jau 67,20 m. Šią ribą pasiekė tik pirmas šiandien buvęs K. Čehas (69,83m ) ir antrą vietą šiame lygos etape užėmęs D. Stahlis (67,57 m).

A. Gudžiui pritrūko vos vieno centrimetro iki olimpinio normatyvo.

Lietuvis jau pirmuoju bandymu diską nusviedė 67,19 m (67,19 – 64,93 – 66,75 – X – X – 66,36) ir pasiekė sezono geriausią rezultatą. A. Gudžius galutinėje rikiuotėje užėmė trečią vietą.

O M.Alekna pirmose sezono varžybose Europoje su 66,91 m rezultatu (64,66 – 66,91 – X – X – X) buvo 4-as. Šeštojo bandymo jis negavo, nes pagal varžybų sistemą šeštuosius metimus atlieka tik trys lyderiai.

A.Gudžius Švedijoje pelnė 6 įskaitinius „Deimantinės lygos“ taškus ir 3500 JAV dolerių. M.Aleknai atiteko 5 tšk. ir 2000 JAV dolerių.

Po 3 įskaitinių disko metikų varžybų lyderiauja 24 tšk. turintis K.Čehas. Už jo rikiuojasi D.Stahlis (21). Likus vienerioms įskaitinėms varžyboms jie jau užsitikrino vietas finaliniame etape, kuriame startuos 6 geriausi sezono metikai.

A.Gudžius su 12 tšk. šoktelėjo į 3-ią vietą ir turi neblogus šansus patekti į finalą. M.Alekna su 5 tšk. yra 7-as. Jam iki 6-uko trūksta 4 tšk.

Drama in the discus!



Daniel Stahl almost throws 70m in the Final 3 but steps out of the ring, which means that Kristjan Ceh extends his #DiamondLeague winning streak to 8 in a row.#StockholmDL 🇸🇪´

📷 @matthewquine

📷 Thomas Windestam pic.twitter.com/egKMvhaiwt