Gudrus australų vartininko triukas: išmetė varžovo vandens buteliuką, ant kurio buvo svarbi informacija

Rungtynės baigėsi lygiosiomis 0:0, o Australijos rinktinė prieš baudinių seriją daugiau nei 120 minučių sėkmingai žaidusį vartininką Mathew Ryaną nusprendė pakeisti Andrew Redmayne‘u. Jis tapo Australijos rinktinės didvyriu, kai atrėmė lemtingą Alexo Valera smūgį.

Užsienio žiniasklaida skelbia, kad A.Redmayne‘as ne tik puikiai stovėjo vartuose baudinių serijos metu, bet ir gudriai elgėsi tuo metu, kai australų baudinius bandė atremti Peru vartininkas Pedro Gallese.

Vienas iš sirgalių pranešė, kad buvo stadione ir matė, kaip A.Redmayne‘as išmetė P.Gallese vandens buteliuką, ant kurio buvo svarbi informacija apie tai, į kurią pusę baudinius muša australai.

Netrukus internete pasirodė ir vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip A.Redmayne‘as kažką išmeta tuo metu, kai P.Gallese ruošiasi atremti baudinį.

Before their shootout for a place at the World Cup, Australia keeper Andrew Redmayne threw away the Peru keeper’s water bottle that had all his penalty-taker notes on it 😳



