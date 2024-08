Greitai pasirodymą olimpinėse žaidynėse užbaigęs Andrius Petrovas: „Nėra prasmės spausti kažkokį prastą rezultatą”

Andrius Petrovas su žirgu Linkolns (16 nuotr.) Andrius Petrovas (nuotr. Vytauto Dranginio/LTOK) Andrius Petrovas (nuotr. Vytauto Dranginio/LTOK) Andrius Petrovas (nuotr. Vytauto Dranginio/LTOK) +12 Andrius Petrovas (nuotr. Vytauto Dranginio/LTOK) Andrius Petrovas (nuotr. Vytauto Dranginio/LTOK) Andrius Petrovas (nuotr. Vytauto Dranginio/LTOK) Andrius Petrovas (nuotr. Vytauto Dranginio/LTOK) Andrius Petrovas (nuotr. Vytauto Dranginio/LTOK) Andrius Petrovas (nuotr. Vytauto Dranginio/LTOK) Andrius Petrovas (nuotr. Vytauto Dranginio/LTOK) Andrius Petrovas (nuotr. Vytauto Dranginio/LTOK) Andrius Petrovas (nuotr. Vytauto Dranginio/LTOK) Andrius Petrovas (nuotr. Vytauto Dranginio/LTOK) Andrius Petrovas (nuotr. Vytauto Dranginio/LTOK) Andrius Petrovas (nuotr. Vytauto Dranginio/LTOK) Andrius Petrovas (nuotr. Vytauto Dranginio/LTOK)

(16 nuotr.) FOTOGALERIJA. Andrius Petrovas su žirgu Linkolns

Netikėtai kvietimą dalyvauti olimpiadoje gavęs lietuvis kvalifikacijoje pasirodė jau trečiasis. Deja, A.Petrovo debiutas baigėsi labai greitai. Pirmą kliūtį žirgas įveikė sėkmingai, bet prieš antrąją sustojo ir atsisakė šokti. A.Petrovui jau buvo pradėti skaičiuoti baudos balai, o žirgas tęsti varžybų nenorėjo. Galiausiai, praėjus apie 15 sek. nuo starto, A.Petrovas iškėlė ranką ir baigė pasirodymą. Lietuvis liko neklasifikuotas, trasos nebaigė ir dar 6 raiteliai.

„Aš apšilime jaučiau, kad jis stengiasi, bet tai ne tas Linkolns, koks jis būna. Jis tai ir parodė, kad nėra pasiruošęs. Kam kankintis, jam jau yra 17 metų, nėra prasmės spausti kažkokį prastą rezultatą”, – pasakojo raitelis.

REKLAMA

REKLAMA

Geriausiai kvalifikacijoje sekėsi prancūzui Julienui Epaillard'ui su „Dubai Du Cedre“, kurie trasą įveikė be klaidų per 73.07 sek. Be jokių klaidų įveikė ir į laiko limitą sutilpo 20 raitelių.

REKLAMA

Apie tai, kad startuos olimpinėse žaidynėse, geriausias Lietuvos konkūrinio jojimo atstovas A.Petrovas sužinojo tik birželio viduryje. Žinia, kad perskirsčius kvotas jis gavo kvietimą į Paryžiaus olimpines žaidynes, buvo visiškai netikėta. Andrius olimpinėje kvalifikacijoje rikiavosi trečias už brūkšnio. Pirmam atsarginiam dar būna vilčių, bet trečiam – negirdėtas dalykas. Teko skubiai iš atostogų atšaukti žirgą Linkolns.

„Kadangi nesitikėjome kvietimo, buvau per dvi pozicijas pagal kvotas ir neapsidraudėme tokiam kvietimui. Planavau kitus dalykus, kitaip dėliotis sezoną, su kitais žirgais. Bet gavus tokią progą puolėme su komanda bandyti pasiruošti – su veterinarais, osteopatais ir t.t. Bet tokiam lygiui laikas per trumpas, mažiausiai dar 2–3 savaičių dar reikėjo. Apšilime nejaučiau, kad jis turi tą jėgą“, – po pasirodymo sake A. Petrovas.

REKLAMA

REKLAMA

Konkūrų varžybose raitelio ir jo žirgo tikslas – kuo greičiau be klaidų įveikti specialiai šioms varžyboms pastatytą kliūčių maršrutą.

Paryžiaus žaidynių konkūrų varžybose, kurios vyksta Versalio rūmų pašonėje, planavo dalyvauti 74 raiteliai su savo žirgais. Olimpinėse žaidynėse kliūčių aukštis 165 cm. Leidžiama padaryti tam tikrą skaičių klaidų, tačiau jį viršijus duetas diskvalifikuojamas.

Paryžiaus olimpinėse žaidynėse pirmąja raitele olimpiete iš Lietuvos liepos 30 d. tapo Justina Vanagaitė-Samuilė, su žirgu Nabab, kuri užėmė 38-ąją vietą dailiojo jojimo varžybose.