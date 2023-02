Grandioziniai NBA mainai: Durantas išsiųstas į „Suns“

Bruklino „Nets“ dėlioja paskutines detales sandorio, kuriuo išsiųs savo žvaigždę ir T.J.Warreną į Fynikso „Suns“.

„Suns“ už tai atiduos Mikalą Bridgesą, Cameroną Johnsoną, Jae’ų Crowderį ir net keturis pirmojo rato naujokų biržos šaukimus.

BREAKING: Nets are trading Kevin Durant to the Suns, per @ChrisBHaynes pic.twitter.com/09hd9mbxfa