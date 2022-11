Graikus įveikę latviai pirmą kartą prasibrovė į pasaulio čempionatą

Buvęs žalgirietis Janis Strelnieks nugalėtojams per 19 žaidimo minučių pelnė 19 taškų (1/1 dvit., 4/5 trit., 5/6 baud.), sugriebė 2 atšokusius kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, bet pažeidė taisykles 2 kartus ir padarė 2 klaidas.

Latviai pateko į pasaulio čempionatą, nes laimėjo šią dvikovą, o kitame mače turkai įveikė belgus. Tai latviams bus pirmasis pasaulio krepšinio čempionatas šalies istorijoje.

Graikijos rinktinė: Nikolaos Gkikas 11, Costis Gontikas 11 (7 atk. kam.), Nikolaos Rogkavopoulosas 7 (5 atk. kam.), Vasilis Charalampopoulosas 6, Michalis Tsairelis 4 (5 atk. kam.).

Latvijos rinktinė: Janis Strelnieks 19 (4/5 trit.), Janis Timma 17 (4 atk. kam.), Dairis Bertans 15, Andrejs Grazulis 8 (8 atk. kam., 4 rez. perd.), Rihards Lomazsas 7 (4 atk. kam.).

Latvia with one foot in the World Cup after thumping Greece!#FIBAWC x #WinForLatvia