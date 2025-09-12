„Gloria Cup“: „Žalgiris“ – „Galatasaray“ (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

Kauniečiai pirmajame turnyro mače 74:78 nusileido Bursos „Tofaš“.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!
REKLAMA
Šiandien „Gloria Cup“ antrosiose rungtynėse susitinka Kauno „Žalgiris“ ir Stambulo „Galatasaray“ ekipos.
Šiandien „Gloria Cup“ antrosiose rungtynėse susitinka Kauno „Žalgiris“ ir Stambulo „Galatasaray“ ekipos.
Kauniečiai pirmajame turnyro mače 74:78 nusileido Bursos „Tofaš“.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!
INFORMACIJAPrivatumo politika Apie tv3.lt Logotipai Reklama Kontaktai Karjera Etikos normos Atsakingas atskleidimas Skaidrumo politika
TV3 GrupėTV3 Play Power Hit Radio sportas.lt lamaistas.lt krepsinis.net tevu-darzelis.lt skelbimai.lt autobilis.lt sveikata.lt indeliai.lt