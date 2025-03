Gintaras Krapikas – apie Lonnie Walkerio išvykimą, naujoką ir karštą Belgradą

Prieš išvyką „Žalgiris TV“ tinklalaidžių studijoje apsilankė trenerių štabo narys Gintaras Krapikas, pasidalijęs savo mintimis apie komandos aktualijas pokalbyje su vienu „Žalgirio“ arenos balsų Vladu Kuzminsku „Žalgiris Insider“ narių tinklalaidėje.

„Po KMT turnyro turėjome keletą laisvų dienų. Galvoju, ne tik mes patys, bet ir žaidėjai tiek fiziškai, tiek psichologiškai pailsėjome vieni nuo kitų, kas sezono metu yra būtina. Prasidėjo kovo mėnuo, esame keli mėnesiai kartu, tvarkaraštis labai intensyvus, matomės labai dažnai ir ilgai, tad pertraukėlė buvo labai reikalinga. Kiekvienas savaip pailsėjo“, – tvirtino treneris.

Prieš vasario mėnesį užsidariusį NBA žaidėjų pasirašymo lango pabaigą Kauno „Žalgirį“ paliko amerikietis Lonnie Walkeris IV, išvykęs rungtyniauti į Filadelfijos „76ers“ klubą. G.Krapiko, kaip jis teigė tinklalaidėje, tokia įvykių seka nenustebino.

„Visiškai nesureagavau į naujienas apie tai, kad L.Walkeris IV lieka „Žalgiryje“. Daug dalykų NBA daroma paskutinę akimirką, – aiškino specialistas. – L.Walkerio IV išvykimo naujiena nebuvo lyg iš giedro dangaus. Lonnie atvažiavo su šia mintimi ir ją gerbėme. Gal kitaip jis ir nebūtų atvažiavęs pas mus? Galbūt didesniems klubams tai ir sutrukdė pasirašyti sutartį su juo. Jis norėjo turėti galimybę vasario mėnesį palikti klubą ir išvykti į NBA. Mes kito varianto neturėjome. Finansinė išpirka, kurią klubas gavo – vienintelis dalykas, kuris klubui padėjo. Darsyk pasakau, kad tai nebuvo didėlė naujiena, kad jis grįžta į NBA“, – tikino G.Krapikas.

„Žalgiris“ žaidėjų rinkoje, dar iki užsidarant krepšininkų pasirašymo pabaigos terminui Eurolygoje, sukirto rankomis su amerikiečiu gynėju Isaiah Wongu.

Naujai iškeptas žalgirietis jau spėjo debiutuoti praėjusį savaitgalį Kaune vykusiose „Betsafe-LKL“ čempionato rungtynėse su Utenos klubu.

„Daug kalbų būna, kad atvyko po dvigubo kontrakto, leidusio žaisti NBA ir „G lygoje“, nežaidęs Europoje. Tai dažniausiai mums būna didžiausias minusas. Taip, galbūt pirmenybė buvo žaidėjams, žaidusiems Europoje, bet rinka yra tuščia. Kitas dalykas, Lukas Lekavičius – traumuotas. Jo pasveikimo laiką sunku pasakyti, Dovydas Giedraitis tik pirmą kartą išvažiavo į rungtynes Belgrade. Mums liko tik Sylvainas Francisco – vienas tikras žmogus, valdantis kamuolį. Žinant tvarkaraštį, jį būtume nudrožę per kelias savaites. Mums buvo būtinas papildomas žaidėjas, galintis saugiai atsivaryti kamuolį. Be to, reikėjo greitai pasiekiamo krepšininko“, – pasakojo treneris.

Visą tinklalaidę su G.Krapiku, kurioje treneris atsakė ir į sirgalių klausimus, gali jau dabar pamatyti visi „Žalgiris Insider“ nariai.