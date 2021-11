Giedrius Žibėnas tikisi daug sirgalių mūšyje su „Bešiktaš“: „Atvažiuoja stiprus varžovas“

Giedriaus Žibėno auklėtiniai namuose priims Stambulo „Bešiktaš“ ekipą, kuriai pralaimėjo po dviejų pratęsimų.

„Laukia svarbios rungtynės ir atvažiuoja stiprus varžovas, kuris yra geroje formoje. Stambulo klubas laimėjo 6 rungtynes iš eilės. „Bešiktaš“ daugiausiai remiasi amerikiečiais, kurių komandoje yra net 6. Jeigu susitikimas bus lygus, realu, kad jie tik ir žais, plius vienas kitas turkas. Tai komanda, kuri yra atletiška ir turinti aukštų žaidėjų“, – kalbėjo treneris.

Pirmajame mače „Rytas“ daugiausiai problemų turėjo puolime, mano G.Žibėnas.

„Mes pralaimėjome ne todėl, kad nesustabdėme jų, bet tiesiog neužpuolėme patys. Darėme daug klaidų puolime ir jie iš to gyveno. Norint kontroliuoti šias rungtynes turime būti agresyvūs gynėjų linijoje ir atakuoti jų aukštus žaidėjus. Mūsų aukšti žaidėjai turi gerai judinti kamuolį. Svarbus bus ir mūsų išsidėstymas aikštėje, kad surastumėm gerus metimus, kurių tikėtųsi visa komanda. Varžovai, mums atlikus metimą, iškart bando bėgti į greitą puolimą ir iš to gyvena. Dėl to mūsų metimai turi būti paruošti ir visa komanda jų turi laukti“, – sakė treneris.

„Ryto“ legionieriaus T.Leissneris artėja link sugrįžimo: „Leissnerio tikrai nesitikėkite žaidžiančio – jis grįš po FIBA „lango“. Šiuo metu jis įeidinėja į formą ir netrukus pradės sportuoti su kontaktu“.

Jis viliasi, kad į areną ateis daug gerbėjų palaikyti komandos.

„Visos rungtynės yra svarbios ir visos jos yra kaip finalas. Norisi, kad sirgaliai atneštų į areną savo emocijas. Juk trečiadienio vakarą ne tiek ir daug yra ką nuveikti Vilniuje. Išvykose mums taip pat nėra lengva žaisti, tai norisi, kad ir mūsų arenoje būtų tokia atmosfera“, – teigė strategas.