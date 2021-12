Geros žinios „Žalgirio“ stovykloje – komandos kapitonas grįžta į rikiuotę

37 metų krepšininkas nežaidė nuo spalio pradžios. Vėliau jam buvo atliekama kelio operacija, o reabilitacija truko kiek ilgiau nei prognozuota iš pradžių.

Šį sezoną Eurolygoje „Žalgirio“ kapitonas per 15 minučių vidutiniškai rinko 2,6 taško, atkovojo 2,8 kamuolio.

LKL per sužaistus keturis mačus vidutiniškai pelno 6,3 taško, 4,3 atkovoto kamuolio ir 7,3 naudingumo balo.

„Žalgirio“ gretose šiuo metu yra dar du traumuoti žaidėjai. Vis dar negali žaisti Joffrey Lauvergne’as, traumą neseniai patyrė ir Regimantas Miniotas, kuris nežais bent jau 5-6 savaites.

Captain Paulius Jankunas is back with the team and will be registered for tonight’s battle in Utena! ✅ pic.twitter.com/SUuHgWY5WQ