Geriausių visų laikų teniso žaidėjų sąrašas sukėlė diskusijas: Nadalis – vos aštuntas

Geriausiu visų laikų tenisininku buvo pripažintas australas Rodas Laveris. Legendinis žaidėjas dominuoti pradėjo dar mėgėjiškoje teniso eroje ir vėliau tai tęsė prasidėjus šiuolaikinei teniso erai.

R.Laveris per karjerą laimėjo 11 „Didžiojo kirčio“ vienetų turnyrų ir tų titulų veikiausiai turėtų kur kas daugiau, bet dalį karjeros dėl tuo metu galiojusių taisyklių R.Laveris negalėjo dalyvauti kai kuriuose „Didžiojo kirčio“ turnyruose.

1962 m. ir 1969 m. R.Laveris laimėjo visus 4 „Didžiojo kirčio“ turnyrus. Australas yra vienintelis žaidėjas šiuolaikinėje teniso eroje, kuris per kalendorinius metus laimėjo visų 4 „Didžiojo kirčio“ turnyrų vyrų vienetų varžybas.

R.Laveris taip pat yra visų laikų rekordininkas pagal iškovotus titulus – australas laimėjo net 200 turnyrų.

5-ą vietą sąraše užėmė šveicaras Rogeris Federeris, o dar keisčiau atrodo tik 8-a ispano Rafaelio Nadalio vieta. Ispaną aplenkė tiek R.Federeris, tiek serbas Novakas Djokovičius, nors R.Nadalis yra visų laikų lyderis pagal laimėtus vyrų vienetų „Didžiojo kirčio“ turnyrus (22). Negana to, tuos titulus ispanas susirinko dažniausiai konkuruodamas kaip tik su R.Federeriu arba N.Djokovičiumi.

Fanai piktinosi ir neva per žemomis Bjorno Borgo (12-a vieta), Pete‘o Sampraso (21) bei Justine Henin (33) pozicijomis.

1. Rodas Laveris

2. Steffi Graf

3. Martina Navratilova

4. Novakas Djokovičius

5. Rogeris Federeris

6. Serena Williams

7. Billas Tildenas

8. Rafaelis Nadalis

9. Chris Evert

10. Helen Wills.

Tennis Abstract made a list of the 128 Greatest Players of the Last Century. This is the top 10:



1. 🇦🇺 Laver

2. 🇩🇪 Graf

3. 🇨🇿 Navratilova

4. 🇷🇸 Djokovic

5. 🇨🇭 Federer

6. 🇺🇸 S. Williams

7. 🇺🇸 Tilden

8. 🇪🇸 Nadal

9. 🇺🇸 Evert

10. 🇺🇸 Willis



Thoughts? pic.twitter.com/4NP2nAyUfh