Geriausiu liepos mėnesio A lygos futbolininku išrinktas „Hegelmann Litauen“ japonas Yukiyoshi Karashima

Kurį laiką šešėlyje buvęs 24-erių japonas liepą per penkerias rungtynes pelnė net 4 įvarčius ir prasibrovė tarp rezultatyviausių čempionato futbolininkų. Šiuo metu saugas per 25 mačus yra pasižymėjęs 8 kartus bei atlikęs 2 rezultatyvius perdavimus.

Y. Karashima po įvartį įmušė per rungtynes su Gargždų „Bangos“ ir Kėdainių „Nevėžio“ komandomis, su kuriomis teko susidurti po du kartus. Japonas vienu metu per devynių mačų seriją buvo pasižymėjęs net septyniuose susitikimuose.

„Esu laimingas ir dėkingas dėl to, kad buvau išrinktas geriausiu mėnesio žaidėju. Dirbau išties sunkiai, tačiau to tikrai nepasiekčiau be puikaus trenerio ir komandos draugų indėlio. Tai mane motyvuoja dar geriau pasirodyti kiekvieną mėnesį“, – pasakojo futbolininkas iš Japonijos, kurio atstovaujama komanda šiuo metu su 38 taškais rikiuojasi 5-oje pozicijoje.

„Hegelmann Litauen“ klubo žaidėjui prizą įteiks „Optibet A lygos“ partneris „7Pack“. Geriausiųjų rinkimus taip pat globoja „Nike“, „Customprocard“ ir „Vaga“.

Mėnesio laureatui konkurenciją sudarė du komandos draugai – Nauris Petkevičius ir Kyle'as Spence'as, taip pat – Telšių „Džiugą“ jau palikęs Leo Ribeiro bei Alytaus DFK „Dainava“ atstovas Saidas Hamuličius.

Kovo mėnesio geriausiu žaidėju tapo „Kauno Žalgirio“ vetaranas Linas Pilibaitis, balandį – Marijampolės „Sūduvoje“ žaidęs Kule Mbombo, gegužę – N. Petkevičius, o birželį – Vilniaus „Žalgirio“ saugas Hugo Videmontas.