Geriausias sezono metimas pasaulyje: Mullingsas pasikėsino į Aleknos rekordą

Jamaikietis paskutiniu bandymu įrankį nuskraidino net 69,13 metro. Jis ne tik sutriuškino visus varžovus, bet ir pasiekė geriausią sezono rezultatą pasaulyje, pranokdamas kovo 29 d. užfiksuotą australo Matthew Denny rezultatą (68,17).

🚨Ralford Mullings (OU) goes off at Texas Relays🥏



The Olympic finalist broke the Texas Relays record with a MASSIVE 69.13m and had four throws > 67m.



Only athlete to throw farther in college?...Mykolas Alekna. We're in for a great year of NCAA discus folks🙌



📹 ou_throws pic.twitter.com/ecMtVR2Dz9

