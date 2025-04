Geriausia serija disko metimo istorijoje: Denny iki Aleknos pasaulio rekordo trūko vos 10 cm

Australas Matthew Denny, kuris ne kartą pabrėžė, jog trokšta pagerinti M. Aleknos rekordą, diską nusviedė 74,25 m. Tai – antras geriausias rezultatas per visą istoriją ir vos 10 cm prastesnis nei M. Aleknos pasaulio rekordas.

Visa Paryžiaus olimpiados bronzos medalininko M. Denny serija šiose varžybose buvo tiesiog neįtikėtina (71,03 – 73,46 – 74,25 – 72,93 – 71,14 – 73,56). Visi australo metimai buvo tolesni nei 71 m, o jo serijos vidutinis rezultatas siekė net 72,72 m. „Fox Sports“ skaičiavimais, tai – geriausia 6 metimų serija disko metimo istorijoje.

Tose pačiose varžybose 70 m ribą viršijo ir dar du sportininkai. Samas Mattisas įrankį nuskraidino 70,08 m, o Mika Sosna – 70,05 m.

