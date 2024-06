Geriausia Lietuvos disko metikė Ieva Gumbs: „Europos čempionate tikiuosi finalo“

Kelialapį į olimpines vasaros žaidynes Paryžiuje I. Gumbs jau turi, todėl prieš kelionę kalbėjo apie nukritusią psichologinę naštą. 29-erių sportininkei tai bus pirmosios olimpinės žaidynės ir trečiasis Europos čempionatas.

„Pasiruošimas vyksta tikrai labai gerai, yra daug paprasčiau ruoštis, kai nereikia kovoti dėl reitingo sistemos, tai iš tikrųjų viskas vyksta pagal planą, esu gerai pasiruošusi ir Europos čempionate tikiuosi finalo“, – prieš skrydį į Romą tv3.lt pasakojo iš Utenos kilusi geriausia šalies disko metikė.

Olimpinį normatyvą, kuris moterų disko metimo rungtyje yra 64,50 m, I. Gumbs įvykdė Balandžio 13-ą JAV, Oklahomos valstijoje vykusiose „Oklahoma Throws Series“ varžybose.

Į „Oklahoma Throws Series“ varžybas Ieva atvyko su 62,08 m asmeniniu rekordu, o olimpinį normatyvą įveikė antruoju bandymu. Vėliau ji trečiuoju bandymu diską numetė dar toliau iki 64,98 m ir beveik trimis metrais pagerino asmeninį rekordą.

Kaip jautiesi emociškai prieš šį čempionatą? Kartu važiuoja ir vyrai disko metikai, kokie šiaip įspūdžiai?

Jaučiuosi labai gerai, mūsų važiuoja didelė kompanija tai tikrai nuotaikos geros, bus labai smagu, skrendame su vyrais diskininkais. Visada smagu su jais skristi, jų yra netgi trys, tai būtų smagu, jeigu būtų daugiau merginų aišku, bet nuotaikos pačios geriausios.

Kokie pačios tavo tikslai Europos čempionate?

Tikslas pakliūti į finalą, visos pradėsime nuo nulio. Tikslas gerai sudalyvauti kvalifikacijoje, o finale niekas nežino, kaip ten gali būti, gal pavyks ir kokį medalį ištraukti.

Disko metimas dabar yra viena tokia labiausiai žiūrimiausių rungčių, ar smagu, kad tiek daug lietuvių dabar atsigręžia į šią sporto šaką? Tikrai labai smagu, žmonės tikrai daug paklausinėja ir per treniruotę pažiūri, pastovi, paploja, tai tas dėmesys iš tikrųjų padeda mūsų sportui ir tikrai labai smagu.

Ar galima sakyti, ka Europos čempionatas yra tarpinė stotelė pakeliui į olimpiadą ar vistik čia reikia parodyti rezultatą, kad įgauti pasitikėjimo?

Na pagrindinis dėmesys yra Paryžiaus olimpinėms žaidynėms, tai čia tokia kaip ir tarpinė stotelė, bet aišku, patys aukščiausi tikslai ir čia, ir Paryžiuje, bet čia bus daugiau jėgų pasitikrinimas, pasižiūrėjimas. Aišku, jeigu būčiau ėjusi per reitingų sistemą, tai būtų reikėję daugiau pasistengti šiose varžybose, o dabar stengsiuosi mėgautis momentu, mėgautis varžybomis ir manau viskas labai gerai gausis.

Koks tave rezultatas, koks metimas tenkintų šiose varžybose?

Niekada nežinai, kaip atsikelsi iš ryto, kaip kitos sportininkės jausis, koks oras bus, tai iš tikrųjų manau, jei kvalifikacijoje mesiu 60 metrų, tai tikrai pakliūsiu į finalą, o finale aišku norėsis kuo geriau pasirodyti, tai 63-64 m. manau yra realu.

Vyrams kvalifikacija vyks iš ryto, o moterims vakare. Ar tai apsunkins pasiruošimą ir kaip tai pasijaučia sportininkams?

Pirmą kartą vyrams vyksta kvalifikacija iš ryto, o finalas vakare. Mums kvalifikacija bus per pietus, o finalas kitą dieną, tai iš tikrųjų mums pasisekė, nes yra sunku per vieną dieną dalyvauti du kartus, nes ir treniruotis tam reikia. Rutulio stumimo rungtyje tai vyksta jau kurį laiką ir jie jau kažkiek prie to pripratę, tad bus įdomu stebėti vyrų disko metimo varžybas, nes tikrai čia toks išskirtinis dalykas.

Dieną rodo, kad gali būti 31 laipsnis karščio, ar gerai tai?

Manau viskas bus gerai, kažkaip pripratome čia prie šilumos Lietuvoje, galėsiu išsimiegoti ir viskas bus gerai.

