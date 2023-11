Gedimino Oreliko šou „Lietkabeliui“ pratęsime atnešė pergalę prieš buvusį Nenado Čanako klubą

Šios rungtynės buvo ypatingos Lietuvos klubo strategui Nenadui Čanakui, nes būtent Ankaros komanda sezono pradžioje strategą atleido iš savo gretų.

Panevėžio komanda po pirmojo kėlinio atsiliko 19:24, tačiau antrojo pradžioje pelnė septynis taškus be atsako ir po Martyno Varno tritaškio pirmavo 26:24.

Visgi po to, arenos šeimininkai praleido 14 taškų be atsako ir skirtumas pirmą kartą tapo dviženklis svečių naudai – 26:38.

Po slogios atkarpos Gediminas Orelikas ėmėsi iniciatyvos ir pataikė du tritaškius iš eilės, o M. Varnas pridėjo dar vieną tolimą metimą su pražangą ir rezultatas tapo 41:44.

Ketvirčio pabaigoje G. Orelikas smeigė dar vieną tritaškį, tačiau panevėžiečiai vis dar atsiliko 44:48.

Paskutiniame kėlinyje šeimininkų deficitas augo iki 15 taškų, tačiau „Lietkabelis“ rankų nenuleido, kuris po dviejų G. Oreliko tritaškių likus žaisti 56 sekundėms priartėjo iki penkių taškų.

HUGE late COMEBACK for Lietkabelis! 😮



Donatas Sabeckis gets the layup to force OT ⌛️#MagicMoment pic.twitter.com/TYkLIvvHtN