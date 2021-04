Gėdą ringe patyręs Askrenas: „Pašaipų tikrai nusipelniau“

B.Askrenas spaudos konferencijoje kiek stebėjosi teisėjo sprendimu taip greitai nutraukti kovą: „Jaučiausi gerai, bet teisėjas tiesiog darė savo darbą. Jei jam atrodė, kad taip reikia padaryti, tai taip jis ir padarė. Nemanau, kad šita kova kažkaip pakenkė mano karjerai. Pasiėmiau maždaug milijoną JAV dolerių ir eisiu treniruoti imtynininkų.“

„Skirtingai nei MMA laikais, prieš šitą kovą nejaučiau jokio nerimo, nes ji mano karjeros niekaip nebūtų pakeitusi. MMA laikais aš turėjau tikslą, siekiau pasaulio čempiono diržo, o čia buvo tiesiog linksma bokso kova. Būčiau laimėjęs, būtų puiku, viskas susiklostė šūdinai – tiek to, mano gyvenimas dėl to nepasikeitė. Į kovas tikrai nebegrįšiu. Kaip jau sakiau, dirbsiu treneriu, tęsiu savo „podcastą“. Tikrai maniau, kad pasirodysiu geriau, kovos baigtis nebuvo smagi“, - sakė B.Askrenas.

Amerikietis supranta, kad po šios kovos netrūks pašaipų jo atžvilgiu ir tikina, kad jis to nusipelnė: „Turbūt to nusipelniau, juk mane nokautavo Jake‘as Paulas. Tai gėdinga. Turbūt per stipriai reaguodavau į Paulo pagąsdinimus, be to, teisėjas mus labai greitai išskirdavo, neleisdavo man ilgiau pasidarbuoti klinče. Prieš kovą treniravausi sunkiai ir įgijau geriausią formą, kokią spėjau po 16 mėnesių sėdėjimo ant sofos. Pasiteisinimų tikrai neturiu, nes koviausi geriausiai, kaip šiuo metu galėjau. Paului pagarbos vis tiek nejaučiu. Noriu jį pamatyti tikroje ir alinančioje kovoje, tik tada pasimato, ko iš tiesų esi vertas. Tikėjausi, kad aš jį įvelsiu į tokią kovą, bet man nepavyko. Sakyčiau, kad nuvyliau ne MMA bendruomenę, o visą pasaulį. Visi nemėgsta Jake‘o Paulo ir norėjo, kad jį sudaužyčiau. Kas iš mano svorio kategorijos MMA kovotojų galėtų nugalėti Paulą? Aš norėčiau, kad Woodley jam išspardytų užpakalį. Woodley kalba apie kovą su De La Hoya, bet aš jį rinkčiausi kovai su Paulu, nes jis daug geresnis boksininkas už mane.“