Garliavos rankininkės trečią kartą iš eilės tapo Lietuvos čempionėmis – finale vėl pranoko Vilniaus Eglę

Finalo serijoje iki trijų pergalių lemiamomis tapo ketvirtos rungtynės. „Garliava“ namuose nugalėjo „Eglę“ 33:27 (18:13) ir laimėjo seriją 3:1.

Geriausia rungtynių rankininke išrinkta „Garliavos“ vartininkė Saulė Česnulevičiūtė atrėmė net 13-a metimų iš 29-ių (45 proc.). Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė Karolina Sparnauskaitė, pelniusi 11 įvarčių, Martyna Ustilaitė prie pergalės pridėjo 9 įvarčius, Altėja Ustilaitė ir Martyna Vaitkutė įmetė po 4 įvarčius. „Eglės“ komandai rezultatyviausia LMRL rankininkė Gabija Pilikauskaitė pelnė 7 įvarčius, Beatričė Ruseckaitė – 6, Austėja Rimkutė – 5.

„Finalo serijoje tarp rungtynių turėjome labai mažai laiko pasiruošti kitoms rungtynėms, todėl daugiausia dėmesio skyrėme smulkmenoms. Rungtynių pradžia buvo tarsi uraganinė – laikėmės susitarimų, baudėme varžoves už klaidas ir susikrovėme saugų pranašumą, – komentavo „Garliavos“ treneris Josipas Stokičius. – Po to per daug atsipalaidavome. „Eglė“ po pirmųjų 20 minučių pradėjo daugiau rizikuoti ir tai joms pasiteisino. Varžovės sumažino skirtumą ir antras kėlinys klostėsi daug įdomiau. Bet mano merginos protingai atsakė į visus iššūkius ir išlaikė rungtynių ritmą iki finalinės sirenos.“

„Aikštelėje puikiai sekėsi vykdyti trenerio nurodymus. Pergalę lėmė geresnė mūsų metimų realizacija bei patikima gynyba. Daug prisidėjo ir nugalėtojų mentalitetas, nes galbūt turime daugiau lemiamų rungtynių patirties, negu varžovės, – sakė „Garliavos“ kapitonė Emilė Aglinskaitė. – Norėjome pratęsti čempionišką seriją ir labai norėjome tai padaryti prie savo žiūrovų. Finale šį sezoną gan neįprastai laimėdavo išvykoje žaidusi komanda. Namuose gal daugiau streso ir įtampos, nes žaidi prie savo sirgalių. Gerai, kad mums pavyko nutraukti šią seriją.“

Pirmas trejas finalo serijos rungtynes laimėdavo svečiuose žaidusi komanda. Reguliariojo sezono nugalėtojos „Eglės“ rankininkės pralaimėjo pirmas finalo serijos rungtynes namuose 28:33 ir prarado aikštelės pranašumą, bet antrose pasiekė revanšą išvykoje 35:22. Trečias rungtynes sostinėje vėl laimėjo „Garliava“ 28:27.

„Negaliu patvirtinti populiaraus posakio, kad apginti titulą yra sunkiau negu iškovoti. Nekreipėme į tai dėmesio ir tiesiog ėjome kovoti dėl aukso, – teigė „Garliavos“ kapitonė. – Komandoje susiformavo geras patirties ir jaunystės lydinys, nors tam reikėjo laiko. Su komandą papildžiusiomis jaunomis rankininkėmis puikiai susidirbome ir kuo bus daugiau jaunimo, tuo bus daugiau pliusų komandai žiūrint į ateitį.“

Lietuvos čempione „Garliavos“ komanda tapo jau septintą kartą istorijoje ir pagal šį rodiklį pakilo į antrą vietą. Labiausiai tituluota mūsų šalies komanda išlieka „Eglė“, čempione tapusi net 19 kartų. Tačiau paskutinį kartą vilnietėms auksą pavyko laimėti dar 2010 metais.

„Finalo serija buvo itin įtempta ir varginanti. Turiu prisipažinti, kad esu labai pavargęs nuo balansavimo ir improvizavimo tarp rungtynių, bet tai ir yra atkrintamųjų varžybų bei finalo žavesys, – teigė „Garliavos“ treneriu balandžio viduryje tapęs kroatas J. Stokičius. – Finale susitiko komandos, kurios viena kitą gerai pažįsta, todėl nebuvo terpės didesniems netikėtumams. Esu nepaprastai laimingas, kad merginos taip gerai reagavo į visus reikalavimus ir dar kartą įrodė, kad yra geriausia komanda Lietuvoje.“

„Ne varžovės kažkuo nustebino, o pačios sau buvome priešės. Nežinau ar tai argumentas, jog varžovės yra labiau patyrusios ir žaidusios daugiau tokių lemiamų rungtynių. Mes irgi negalim skųstis patirties stoka, nes jau penkti metai iš eilės žaidėme finale, – teigė iki finalo per visą sezoną vos vieną pralaimėjimą LMRL čempionate patyrusios „Eglės“ treneris Karolis Kaladinskas. – Finale tam tikrais momentais mūsų žaidėjas galbūt per daug užvaldė emocijos ir trūko šalto proto. Jau ne pirmą sezoną pereiname prie greito žaidimo, bet būtent jo finale ir pritrūko, nes greitai žaisdamos per daug klydome. Nepasiteisino tie mūsų sprendimai, kurie davė rezultatą viso sezono metu.“

LMRL bronzą iškovojo Panevėžio „HC Kova“ rankininkės, medalius į Aukštaitijos sostinę sugrąžinusios net po 15 metų pertraukos.