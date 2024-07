Galingai puolusi dvidešimtmečių rinktinė sutriuškino Juodkalniją ir sužinojo varžovą aštuntfinalyje

Jau pirmajame ketvirtyje lietuviai įgijo 17 taškų persvarą, kurią iki ilgosios pertraukos didino dar labiau 49:24.

Trečiajame ketvirtyje vis daugiau progų pasireikšti gavo keli ankstesnėse rungtynėse mažiau žaidę krepšininkai.

You can't go up against Paulius Murauskas so casually 😬⛔️ pic.twitter.com/moRDgb97SW