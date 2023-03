Galingą dvigubą dublį surinkęs Sabonis sumušė dar vieną rekordą ir „Kings“ iškovojo pergalę prieš „Nets“

Lietuvis per 38 minutes aikštelėje užfiksavo jau 56-ą savo dvigubą dublį šiame sezone. Komandai Brukline jis pelnė 24 taškus (8/12 dvit., 8/9 baud.) ir atkovojo net 21 kamuolį.

Domantas šiame sezone savo sąskaitoje jau turi 841 atkovotą kamuolį ir pastarojo mačo rezultatas padėjo jam pagerinti Sakramento komandos rekordą. Jis aplenkė Otisą Thorpe'ą, kuris 1987-1988 m. per vieną sezoną atkovojo 837 kamuolius.

With his 21 rebounds tonight, Domas (841) passes Otis Thorpe (1987-88: 837) for the most rebounds in a single season during the Sacramento era 👑🏀 pic.twitter.com/tZj43pRrAE