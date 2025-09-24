Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

G.Orelikui stigo taiklumo, bet jo komanda žengė link FIBA Europos taurės turnyro

2025-09-24 22:38 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-24 22:38

FIBA Europos taurės turnyro atrankos starte Gedimino Oreliko atstovaujama Abšerono „Lions“ ekipa namuose 89:73 (26:11, 29:20, 22:15, 12:27) nugalėjo Famagustos „Anorthosis“ klubą.

G.Orelikas pataikė tik 4 metimus iš 14 (FIBA nuotr.)

FIBA Europos taurės turnyro atrankos starte Gedimino Oreliko atstovaujama Abšerono „Lions“ ekipa namuose 89:73 (26:11, 29:20, 22:15, 12:27) nugalėjo Famagustos „Anorthosis“ klubą.

0

Atsakomosios rungtynės bus žaidžiamos po savaitės Kipre.

30 minučių žaidęs G.Orelikas pelnė 9 taškus (3/6 dvitaškiai, 1/8 tritaškiai), sugriebė 5, perėmė 2 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, prasižengė 2 sykius, kartą suklydo ir surinko 10 naudingumo balų.

Nugalėtojams Saadettinas Donatas įmetė 16 taškų (10 atk. kam.), Jamesas Frazieris ir De‘Seanas Eikensas – po 15. Pralaimėjusiems Tanneris Christensenas surinko 13 taškų, Nigelas Hawkinsas – 12, Kyprianos Maragkos – 10 taškų.

