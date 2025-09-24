G.Orelikui stigo taiklumo, bet jo komanda žengė link FIBA Europos taurės turnyro

Atsakomosios rungtynės bus žaidžiamos po savaitės Kipre.
30 minučių žaidęs G.Orelikas pelnė 9 taškus (3/6 dvitaškiai, 1/8 tritaškiai), sugriebė 5, perėmė 2 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, prasižengė 2 sykius, kartą suklydo ir surinko 10 naudingumo balų.
Nugalėtojams Saadettinas Donatas įmetė 16 taškų (10 atk. kam.), Jamesas Frazieris ir De‘Seanas Eikensas – po 15. Pralaimėjusiems Tanneris Christensenas surinko 13 taškų, Nigelas Hawkinsas – 12, Kyprianos Maragkos – 10 taškų.
