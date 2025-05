Futbolo žvaigždžių permainos prieš FIFA Pasaulio klubų taurę: kurie garsūs žaidėjai gali pakeisti klubus?

Po UEFA Čempionų lygos finalo bus praėję vos dvi savaitės ir tik tiek poilsio turės didžioji dalis 32 ekipų, besiruošiančių šiam turnyrui. Rinkodaros svarba, prizinis fondas bei galimybė išpopuliarinti klubus naujoje rinkoje verčia komandas burti pajėgiausias sudėtis, tačiau žaidėjai ir treneriai kelia klausimus dėl fizinio krūvio.

Vienas iš būdų palengvinti pasirengimą – FIFA sukurta papildoma perėjimų lango galimybė birželio 1–10 d. Tai leidžia klubams pasirašyti sutartis su žaidėjais dar iki oficialios vasaros perėjimų pradžios birželio 16-ąją. Tarp realiausių kandidatų į šio čempionato klubus – būrys laisvųjų agentų, kurių sutartys baigiasi šią vasarą.

Cristiano Ronaldo – paskutinis šokis su L. Messi?

Cristiano Ronaldo kontraktas su „Al Nassr“ baigsis birželio 30 dieną, o Saudo Arabijos klubas į čempionatą nepakviestas. Tačiau FIFA prezidentas Gianni Infantino prasitarė, kad 40-metis puolėjas „gali žaisti“ Pasaulio klubų taurėje ir kad vyksta „derybos su keliais klubais“. Pats C. Ronaldo socialiniuose tinkluose pranešė: „Šis skyrius baigtas. Istorija? Vis dar rašoma.“

Rijade C. Ronaldo pelnė 93 įvarčius per 105 rungtynes, tačiau nei Saudo Arabijos čempionato, nei AFC Čempionų lygos titulo neiškovojo. Svarstoma, ar legendinis puolėjas gali paskutinį kartą aikštėje susitikti su L. Messi, kadangi jo atstovaujama Majamio „Inter“ dalyvaus šiame turnyre.

Trentas Alexanderis-Arnoldas – „Real“ gelbėtojas?

Gegužės 5 d. T. Alexanderis-Arnoldas oficialiai paskelbė, kad paliks „Liverpool“ kaip laisvasis agentas. Nors tikimasi, jog jis persikels į Madrido „Real“, naujasis turnyras įneša sumaišties. Dani Carvajalis vis dar sveiksta po kryžminių raiščių traumos, o Lucaso Vazquezo kontraktas baigsis turnyro viduryje, todėl „Real“ gali siekti įsigyti T. Alexanderį-Arnoldą jau birželio pradžioje, o ne po liepos 1-osios.

26-erių anglas per devynerius metus su „Liverpool“ sužaidė 352 rungtynes, pelnė 23 įvarčius ir atliko 86 rezultatyvius perdavimus.

Jonathanas Tahas – „Bayern“ planas B?

29-erių gynėjas oficialiai atsisveikino su Leverkuzeno „Bayer“, kuriame praleido 10 metų ir sužaidė 402 rungtynes. J. Tahas buvo viena svarbiausių figūrų istoriniame 2023–2024 m. sezone, kai klubas tapo Vokietijos čempionu nepralaimėję nė vienerių rungtynių.

„The Athletic“ pranešė, kad Miuncheno „Bayern“ susitarė su gynėju dėl nemokamo perėjimo, tačiau dėl traumų kamuojamų gynėjų (traumuoti D. Upamecano, K. Min-jae ir H. Ito) vokiečiai gali bandyti prisivilioti Tahą dar prieš čempionatą.

Paulas Pogba – nežinomybėje po diskvalifikacijos

32-ejų P. Pogba sausį baigė 18 mėnesių diskvalifikaciją dėl dopingo taisyklių pažeidimo. Nuo tada jis yra be klubo ir lieka laisvuoju agentu. Paskutinį kartą oficialiose rungtynėse jis žaidė 2023 m. rugsėjį prieš „Empoli“.

Su Prancūzijos rinktine pasaulio čempionu tapęs, keturis kartus laimėjęs „Serie A“ ir sykį iškovojęs UEFA Europos lygos trofėjų, P. Pogba turi neabejotiną talentą, tačiau ar ras klubą, kuris pasiruošęs jam patikėti vietą tokio rango turnyre?

Jorginho – į Braziliją prieš kontrakto pabaigą?

Brazilijoje gimęs Italijos rinktinės saugas Jorginho artėja prie perėjimo į „Flamengo“. 33-ejų futbolininkas šį sezoną startinėje Londono „Arsenal“ sudėtyje pasirodė vos devyniuose „Premier“ lygos mačuose, tačiau jo patirtis (423 rungtynės „Premier“ lygoje, „Serie A“, Čempionų lygoje ir Europos lygoje) išlieka vertinga.

Jei susitarimas su „Arsenal“ bus pasiektas iki birželio 30 d., Jorginho galėtų tapti vienu iš pagrindinių „Flamengo“ ramsčių aikštės viduryje.

Serge’as Aurier – patirtis ir rizika

Po išsiskyrimo su „Galatasaray“, 32-ejų gynėjas jau metus neturi klubo, tačiau treniruojasi su profesionaliu fizinio pasirengimo treneriu. Nors per paskutinius 10 metų tik sykį sužaidė daugiau nei 2000 minučių per sezoną, S. Aurier turi 93 rungtynių patirtį Dramblio Kaulo Kranto rinktinėje.

Galbūt būtent klubai iš Afrikos ar Azijos pasiryš jam suteikti šansą.

Alexandre’as Lacazette’as – paskutinis šansas palikti pėdsaką

A. Lacazette’as šią vasarą vėl paliks Liono „Olympique“. Per dvi kadencijas Prancūzijos klube jis pelnė 201 įvartį, sužaidęs 391 rungtynes. Nors puolėjui jau 34-eri, per 2024–2025 m. sezoną jis dar spėjo pelnyti 19 įvarčių per 42 rungtynes.

Angelis Di Maria – Klubų pasaulio čempionatas kaip paskutinis trofėjus?

37-erių A. Di Maria po dviejų sezonų (32 įvarčiai ir 25 rezultatyvūs perdavimai) palieka Lisabonos „Benfica“. Su Argentina jis 2022 m. laimėjo pasaulio čempionatą, taip pat yra laimėjęs Copa America (du kartus), o klubiniame lygyje – Čempionų lygą bei daugybę nacionalinių trofėjų.

Šis turnyras – viena iš nedaugelio dar neiškovotų trofėjų jo kolekcijoje.

Carney Chukwuemeka – kelias į naują pradžią

21-erių saugas po nesėkmingos nuomos Dortmundo „Borussia“ grįžta į Londono „Chelsea“. Vos 452 minutės aikštėje šį sezoną signalizuoja, kad karjerai reikia naujo posūkio. Perėjimas iki birželio vidurio galėtų suteikti jam šansą pasirodyti pasaulinei auditorijai.

„Chelsea“ planas: išsaugoti nuomininkus turnyrui

Londono klubas pasirūpino, kad didžiosios nuomos sutartys baigtųsi birželio 1 d. – taip Joao Felixas, Axel Disasi, Raheemas Sterlingas, Benas Chilwellas ir Armando Broja teoriškai galėtų dalyvauti čempionate „Chelsea“ gretose, jeigu tik Enzo Maresca to panorės. Andrey Santosas (11 įvarčių, 4 rezultatyvūs perdavimai „Strasbourg“ ekipoje) taip pat pretenduoja į vietą sudėtyje.

Tarp kitų galimų laisvųjų agentų – garsios pavardės

Tarp kitų garsesnių žaidėjų, kurie artėja prie laisvojo agento statuso, yra Jonathanas Davidas, Angelis Gomesas, Leroy'us Sane, Christianas Eriksenas, Victoras Lindelofas, Abdoulaye Doucoure ir Sergio Reguilonas – visi jie gali keisti klubus prieš arba jau po čempionato.

Papildomą sudėtingumą kelia ir tai, kad nemažai žaidėjų, šiuo metu paskolintų į kitas komandas, taip pat gali dalyvauti turnyre, nes ir pagrindiniai, ir nuomos klubai yra tarp čempionato dalyvių. Tarp tokių futbolininkų – Randalas Kolo Muani (nuomotas į „Juventus“ iš PSG), Francisco Conceicao (nuomotas į „Juventus“ iš „Porto“), Renato Sanchesas (nuomotas į „Benfica“ iš PSG) ir Tiago Djalo (nuomotas į „Porto“ iš „Juventus“).

Klubų pasaulio čempionatas 2025 m. vasarą ne tik pakeis futbolo tvarkaraštį, bet ir taps svarbiausiu laisvųjų agentų bei perėjimų rinkos tašku.