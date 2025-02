Futbolo žvaigždės atsiprašiusi interneto pažiba: „Galvojau, kad supranti, jog tik reklamavau kovą“

„Wayne‘ai, ar tu tas vyrukas, kuris leido Johnui Terry „barškinti“ buvusią tavo merginą? Štai kodėl tu toks garsus“, - sakė KSI tiesiai į akis W.Bridge‘ui.

Tik po kiek laiko KSI nusprendė atsiprašyti futbolo žvaigždės.

„Aš jam parašiau privačią asmeninę žinutę. Parašiau – brolau, aš ne b**********, bet galvojau, kad supranti, jog tik reklamavau kovą. Atleisk, Wayne‘ai“, - sakė KSI.

KSI reveals that he reached out to Wayne Bridge via DM and apologized to him pic.twitter.com/sZqnpQ0qNd