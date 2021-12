Futbolo gandai: „Real“ į mainus su „Chelsea“ gali įtraukti Edeną Hazardą

Ekipos kapitonu tapusiam A.Lacazette‘ui buvo siūloma vieneriems metams pratęsti kontraktą, tačiau jis, anot „L‘Equipe“, nori ilgalaikio kontrakto ir jau žvalgosi į kitus klubus.

„Arsenal“ klube A.Lacazette‘as perėmė kapitono raištį iš Pierre‘o-Emericko Aubameyango, kuris jau ne pirmą savaitę yra atskirtas nuo komandos po to, kai nesilaikė nustatytų disciplinos taisyklių. Realu, kad vasarą „Arsenal“ paliks tiek A.Lacazette‘as, tiek P-E.Aubameyangas, o tokiu atveju ekipai labai reikėtų naujo puolėjo. „Mirror“ jau siejo „Arsenal“ klubą su Dominicu Calvertu-Lewinu, Gianluca Di Marzio – su Dušanu Vlahovičiumi, o ESPN – su Youssefu En-Nesyri.

Tuo tarpu „Globo“ skelbia, kad „Arsenal“ norėtų sustiprinti ir saugų grandį „Lyon“ brazilu Bruno Guimaraesu. Teigiama, kad tai „Arsenal“ klubui atsieitų 45 mln. eurų. B.Guimaraeso nori ir „Roma“, bet ji kol kas pasiryžusi mokėti tik 30 mln. eurų.

„Mirror“ tikina, kad Philippe Coutinho agentai išvyko į Londoną derėtis dėl žaidėjo perėjimo į „Arsenal“. Skelbiama, kad „Arsenal“ strategas Mikelis Arteta norėtų komandoje matyti brazilą.

„Metaratings.ru“ praneša, jog Artiomas Dziuba turi galimybę persikelti į Kazanės „Rubin“. Veterano kontraktas su Sankt Peterburgo „Zenit“ baigs galioti jau kitą vasarą. „Rubin“ už A.Dziubos perėjimą sutiktų mokėti iki 3 mln. eurų, o žaidėjui siūlo 1 mln. eurų metinę algą.

„Mirror“ teigimu, „Manchester United“ ir „Chelsea“ kovos dėl Rubeno Neveso parašo. Tuo tarpu „Mundo Deportivo“ tikina, kad Mančesterio klubas yra pateikęs pasiūlymą Ousmane‘ui Dembele, kuris oficialiai vis dar nepratęsė sutarties su „Barcelona“. Prancūzo nori ir „Liverpool“ bei „Newcastle United“.

„El Nacional“ rašo, kad į Reece‘ą Jamesą nusitaikęs Madrido „Real“ norėtų pasiūlyti „Chelsea“ savotiškus mainus. „Real“ už R.Jamesą sumokėtų 60 mln. eurų ir dar pridėtų Edeną Hazardą.

