Fredas Kerley vėl areštuotas: žvaigždės dalyvavimą Grand Slam Track varžybose nutraukė skandalas

Teigiama, kad F. Kerley yra kaltinamas žmogaus sumušimu. Visgi, sportininko advokatas Richardas Cooperis ragina nedaryti išvadų per anksti.

„Šitiems kaltinimams trūksta įrodymų, o liudininkams – patikimumo. Mano klientas buvo užpultas, nors nieko neprovokavo. Kilus grumtynėms, netyčia buvo sužeistas vienas pašalinis asmuo. Reikia pabrėžti, kad areštuotas buvo ir žmogus, puolęs Fredą. Mes tikimės, kad kaltinimai Fredui bus panaikinti“, – teigė R. Cooperis.

Olympic 100m Bronze medallist, Fred Kerley 🇺🇸 has been arrested for 2nd time in 2025!



He was arrested for the second time this year in Florida, following an altercation at the meet hotel, 2 days ahead of Grand Slam Track Miami. He will no longer compete this weekend.



