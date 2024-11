Frankas Lampardas treniruos „Championship“ pirmenybių ekipą

Skelbiama, kad sutartis pasirašyta iki 2027 metų sezono galo.

F.Lampardas vadovavo „Chelsea“ komandai nuo 2019 iki 2021 metų, o jį pakeitė Thomasas Tuchelis. Taip pat atėjo į komandą laikinai 2023-ųjų pavasarį ir užbaigė sezoną, kai buvo atsisveikinta su Grahamu Potteriu.

🚨🔵 Frank Lampard has signed in as new Coventry City manager, agreement sealed today.



Lampard signed contract valid until June 2027 as key part of new project. pic.twitter.com/ZYxhDVqo2f